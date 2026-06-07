Далі у матеріалі 24 Канал розповість, які детективні серіали Netflix можна подивитись всього за день.

До теми Нові мінісеріали Netflix, які можна подивитись за ніч

"Його та її", 2026

Рейтинг IMDb: 7,1

Кількість сезонів: 1

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Кількість серій: 6

Колись Анна була телеведучою та журналісткою. Та у її житті стались події, які травмували й змусили усамітнись. Одного разу у її містечку стається вбивство. Через це Анна повертається додому, щоб з'ясувати, що сталось. Джек Гарпер – детектив. Він починає підозрювати колишню журналістку у вбивстві.

"Його та її": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Земля гріха", 2026

Рейтинг IMDb: 5,7

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 5

У тихому містечку на одному з півостровів біля закинутої ферми знаходять тіло вбитого підлітка, на ім'я Сілас. Справу доручають рішучій та зухвалій слідчій Дані із поліції Мальме Як виявляється, у жінки є таємний особистий зв'язок із жертвою.

Ситуація стає критичною, коли батько загиблого висуває детективам ультиматум – поліція має знайти вбивцю за тиждень, інакше родина почне власне криваве правосуддя.

"Земля гріха": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Утікай", 2026

Рейтинг IMDb: 6,9

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 8

Саймон Грін усе життя працював, щоб мати щасливе майбутнє та подарувати його своїй доньці. Саймон – успішний бізнесмен, має власну справу та доньку Пейдж, якій ніколи у нічому не відмовляли.

Після однієї зі сварок Пейдж просто втікає з дому. Чоловік вирушає на її пошуки й в один момент, коли вже почав втрачати надію, знаходить доньку в парку. Та вона більше не схожа на ту Пейдж, яку він виховував: дівчинку легко можна сплутати із жебрачкою.

"Утікай": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

Також зараз на платформі Netflix українців підкорив 16-серійний кримінальний детектив "Вбивайте усвідомлено". Це німецький серіал, який поєднує у собі одразу кілька жанрів: кримінал, детектив, трилер і комедію.