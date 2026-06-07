Далее в материале 24 Канал расскажет, какие детективные сериалы Netflix можно посмотреть всего за день.

К теме Новые мини-сериалы Netflix, которые можно посмотреть за ночь

"Его и ее", 2026

Рейтинг IMDb: 7,1

Количество сезонов: 1

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Количество серий: 6

Когда-то Анна была телеведущей и журналисткой. Но в ее жизни произошли события, которые травмировали и заставили уединиться. Однажды в ее городке происходит убийство. Поэтому Анна возвращается домой, чтобы выяснить, что произошло. Джек Харпер – детектив. Он начинает подозревать бывшую журналистку в убийстве.

"Его и ее": смотрите онлайн трейлер сериала

"Земля греха", 2026

Рейтинг IMDb: 5,7

Количество сезонов: 1

Количество серий: 5

В тихом городке на одном из полуостровов возле заброшенной фермы находят тело убитого подростка, по имени Силас. Дело поручают решительной и дерзкой следователю Дане из полиции Мальме Как оказывается, у женщины есть тайная личная связь с жертвой.

Ситуация становится критической, когда отец погибшего выдвигает детективам ультиматум – полиция должна найти убийцу за неделю, иначе семья начнет собственное кровавое правосудие.

"Земля греха": смотрите онлайн трейлер сериала

"Убегай", 2026

Рейтинг IMDb: 6,9

Количество сезонов: 1

Количество серий: 8

Саймон Грин всю жизнь работал, чтобы иметь счастливое будущее и подарить его своей дочери. Саймон – успешный бизнесмен, имеет собственное дело и дочь Пейдж, которой никогда в ничем не отказывали.

После одной из ссор Пейдж просто убегает из дома. Мужчина отправляется на ее поиски и в один момент, когда уже начал терять надежду, находит дочь в парке. Но она больше не похожа на ту Пейдж, которую он воспитывал: девочку легко можно спутать с нищенкой.

"Убегай": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

Также сейчас на платформе Netflix украинцев покорил 16-серийный криминальный детектив "Убивайте осознанно". Это немецкий сериал, который сочетает в себе сразу несколько жанров: криминал, детектив, триллер и комедию.