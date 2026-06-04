24 Канал розповість, що варте уваги, який рейтинг і розповість про сюжети цих серіалів, щоб якийсь із них зміг стати частиною вашого дозвілля.

Не пропустіть Вони варті уваги: історичні фільми, від яких мурахи по шкірі

"Берлін і Пані з горностаєм", 2026

Рейтинг IMDb: 7,0

Події другого сезону "Берліна" розгортаються у Севільї. Головний герой отримує завдання від герцогів – вкрасти картину Леонардо да Вінчі – "Пані з горностаєм". Та це буде тільки ілюзія злочину. Насправді це частина складного плану: у такий спосіб Берлін хоче якомога ближче підібратися до герцога та його дружини.

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Що насправді задумав лідер банди – зможете дізнатись тільки під час перегляду.

"Берлін і Пані з горностаєм": дивіться онлайн трейлер серіалу

Нещодавно творці "Паперового будинку" анонсували продовження серіалу. Наразі жодних подробиць немає.

"Запеклий ворог", 2026

Рейтинг IMDb: 6,0

Події серіалу розгортаються навколо лейтенанта поліції Ісаї Стайлза, який намагається впіймати хитрого злочинця Колтрейна Вайлдера. Між ними розгортається справжнє протистояння, а Лос-Анджелес стає справжньою ареною для небезпечної гри.

Цікаво, що обидва герої мають багато спільного, однак переможець буде тільки один.

"Запеклий ворог": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Бороуз", 2026

Рейтинг IMDb: 7,4

Історія розгортається у будинку для літніх людей. Одного разу з'являється новий мешканець Сем. Чоловік поступово починає розуміти, що за дверима цього будинку усе далеко непросто.

Сем стає свідком моторошної події.

"Бороуз": дивіться онлайн трейлер серіалу

Зараз на платформі Netflix завірусився гостросюжетний кримінальний детектив "Вбивайте усвідомлено", який вийшов у 2024 році.