А тепер прихильники цієї історії отримали ще одну чудову новину – на них чекає продовження улюбленої франшизи. Про це повідомили на сторінці Netflix.ua в інстаграмі.

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"Паперовий будинок" отримає продовження: що відомо?

Наразі жодних деталей творці не розкривають, однак на сторінці Netflix.ua уже повідомили, що світ "Паперового будинку" продовжується. Тож прихильникам цього іспанського проєкту варто чекати нових гучних анонсів.

Поки невідомо ні в якому форматі вийде продовження, ні навколо яких персонажів розгортатиметься сюжетна лінія. Однак очевидно, що всесвіт культової історії про пограбування продовжить розширюватися.

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У коментарях уже можна помітити захоплення фанатів, які з нетерпінням очікують нових подробиць.

Що варто знати про серіал "Паперовий будинок"?

Серіал "Паперовий будинок" виходив із 2017 до 2021 року. Це іспанський драматичний серіал режисера Алекса Піни, сюжет якого зосереджується на масштабних пограбуваннях.

Стрічка здобула шалену популярність не лише в Іспанії, а й далеко за її межами. Зокрема, стримінгова платформа Netflix викупила права на міжнародний показ, після чого серіал став одним із найуспішніших неангломовних проєктів сервісу.

"Паперовий будинок": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Паперовий будинок" налічує 5 сезонів і 48 епізодів. Серіал поєднує у собі одразу кілька жанрів: бойовик, кримінал, драму, детектив і трилер – усе, що так люблять прихильники напружених і динамічних історій.