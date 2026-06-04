А теперь поклонники этой истории получили еще одну замечательную новость – их ждет продолжение любимой франшизы. Об этом сообщили на странице Netflix.ua в инстаграме.

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"Бумажный дом" получит продолжение: что известно?

Пока никаких деталей создатели не раскрывают, однако на странице Netflix.ua уже сообщили, что мир "Бумажного дома" продолжается. Поэтому поклонникам этого испанского проекта стоит ждать новых громких анонсов.

Пока неизвестно ни в каком формате выйдет продолжение, ни вокруг каких персонажей будет разворачиваться сюжетная линия. Однако очевидно, что вселенная культовой истории об ограблении продолжит расширяться.

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В комментариях уже можно заметить восторг фанатов, которые с нетерпением ожидают новых подробностей.

Что стоит знать о сериале "Бумажный дом"?

Сериал "Бумажный дом" выходил с 2017 до 2021 года. Это испанский драматический сериал режиссера Алекса Пины, сюжет которого сосредотачивается на масштабных ограблениях.

Лента получила бешеную популярность не только в Испании, но и далеко за ее пределами. В частности, стриминговая платформа Netflix выкупила права на международный показ, после чего сериал стал одним из самых успешных неанглоязычных проектов сервиса.

"Бумажный дом": смотрите онлайн трейлер сериала

"Бумажный дом" насчитывает 5 сезонов и 48 эпизодов. Сериал сочетает в себе сразу несколько жанров: боевик, криминал, драму, детектив и триллер – все, что так любят любители напряженных и динамичных историй.