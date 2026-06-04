Світлина з'явилася на її інстаграм-сторінці. У коментарях вже можна побачити величезну кількість хейту та критики від свідомих користувачів.

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Лілі Коллінз потрапила у скандал: що сталося?

Зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Колінз опублікувала на своїй сторінці добірку світлин, серед яких уважні користувачі помітили фото з білоруською тенісисткою Аріною Соболенко. І все б нічого, однак під час повномасштабної війни в Україні спортсменка неодноразово опинялася в центрі дискусій через свою позицію щодо Росії та Білорусі.

Соболенко уникає чітких публічних заяв щодо російської агресії проти України та мовчить про дії режимів Росії й Білорусі. Раніше спортсменка також підписувала лист на підтримку Лукашенка, а в одному з інтерв'ю називала його людиною, яка "завжди допоможе" та частиною своєї команди. Тенісистка неодноразово заявляла, що вважає спорт "поза політикою".

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Лілі Коллінз та Аріна Соболенко / Фото з інстаграму акторки

У коментарях під дописом Лілі Колінз уже можна помітити хвилю критики. Частина користувачів пише, що розчарувалася в акторці, для когось ця світлина стала "останньою краплею". Деякі глядачі навіть заявляють, що більше не планують дивитися серіал "Емілі в Парижі".



Коментарі під публікацією / Скриншот із інстаграму

Тим часом в Україні триває повномасштабна війна. Росія щодня атакує українські міста ракетами, дронами та авіабомбами, а мирні жителі змушені жити в умовах постійної небезпеки. Тому українська аудиторія особливо гостро реагує на публічні контакти світових знаменитостей із людьми, яких пов'язують із підтримкою кремлівського режиму або відсутністю чіткої позиції щодо війни.

Чи підтримувала Лілі Коллінз Україну?

Така позиція Лілі Коллінз викликала нерозуміння у частини аудиторії, адже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну акторка публічно висловлювала підтримку українцям і навіть з'являлася на заходах у символічних синьо-жовтих образах.

Зокрема, під час фестивалю PaleyFest у театрі Dolby в Лос-Анджелесі Лілі Коллінз разом з Ешлі Парк привернули увагу публіки своїми образами в кольорах українського прапора. Коллінз обрала блакитний костюм, тоді як Парк з'явилася в яскраво-жовтому вбранні. Разом вони створили символічний вихід, який багато хто сприйняв як жест підтримки України.

Моє серце дуже болить за Україну, а також за близьких людей, які постраждали,

– писала в інстаграмі акторка.

Тому те, яку позицію Лілі Коллінз демонструє сьогодні, викликає здивування та обурення.