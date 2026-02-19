24 Канал розповість, про які мінісеріали йдеться та який у них рейтинг.

Нові мінісеріали на Netflix

"Сальвадор"

Рейтинг IMDb: 6,3

Кількість серій: 8

Це іспанська драма з елементами трилера. Події розгортаються навколо батька, чиє життя перевертається, коли його дочка приєднується до неонацистського угруповання. У спробі врятувати її він сам стає членом цього екстремістського руху та намагається зрозуміти причини, що привели її туди.

"Сальвадор": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Демасковані"

Рейтинг IMDb: 6,9

Кількість серій: 6

Події розгортаються довкола Саймона та Мерет – колишніх спецагентів, які обрали спокійне життя замість небезпечної роботи. Пара створила конспіративну квартиру під назвою "Гніздо" й має на меті допомагати тим, хто цього потребує.

Та раптом про себе дає знати давній ворог. На подружжя розпочинається полювання, яке стосується не тільки їх, а й усіх близьких людей.

"Демасковані": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Свинцеві діти"

Рейтинг IMDb: 7,6

Кількість серій: 6

Драматична історія, яка розгортається у 1970-х у Польщі. У центрі сюжету – молода педіатриня, яка помічає, що діти, які живуть біля великого металургійного заводу, масово хворіють через отруєння свинцем. Коли вона намагається допомогти цим сім'ям, лікарка несподівано вступає у конфлікт із владою та усталеними соціальними структурами, ризикує своїм життям і кар'єрою заради правди й справедливості.

"Свинцеві діти": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Королеви пограбування"

Рейтинг IMDb: 5,8

Кількість серій: 8

Коли життя п'яти жінок опиняється на межі катастрофи через фінансові проблеми і борги, вони вирішують піти на крайній крок: організувати серію пограбувань банку. До групи входять як матір-одиначка, так і бунтарка. Їхній план повинен забезпечити їм фактично кожній "новий старт".

"Королеви пограбування": дивіться онлайн трейлер серіалу

