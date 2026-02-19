24 Канал розповість, про які мінісеріали йдеться та який у них рейтинг.
Нові мінісеріали на Netflix
"Сальвадор"
Рейтинг IMDb: 6,3
Кількість серій: 8
Це іспанська драма з елементами трилера. Події розгортаються навколо батька, чиє життя перевертається, коли його дочка приєднується до неонацистського угруповання. У спробі врятувати її він сам стає членом цього екстремістського руху та намагається зрозуміти причини, що привели її туди.
"Сальвадор": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Демасковані"
Рейтинг IMDb: 6,9
Кількість серій: 6
Події розгортаються довкола Саймона та Мерет – колишніх спецагентів, які обрали спокійне життя замість небезпечної роботи. Пара створила конспіративну квартиру під назвою "Гніздо" й має на меті допомагати тим, хто цього потребує.
Та раптом про себе дає знати давній ворог. На подружжя розпочинається полювання, яке стосується не тільки їх, а й усіх близьких людей.
"Демасковані": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Свинцеві діти"
Рейтинг IMDb: 7,6
Кількість серій: 6
Драматична історія, яка розгортається у 1970-х у Польщі. У центрі сюжету – молода педіатриня, яка помічає, що діти, які живуть біля великого металургійного заводу, масово хворіють через отруєння свинцем. Коли вона намагається допомогти цим сім'ям, лікарка несподівано вступає у конфлікт із владою та усталеними соціальними структурами, ризикує своїм життям і кар'єрою заради правди й справедливості.
"Свинцеві діти": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Королеви пограбування"
Рейтинг IMDb: 5,8
Кількість серій: 8
Коли життя п'яти жінок опиняється на межі катастрофи через фінансові проблеми і борги, вони вирішують піти на крайній крок: організувати серію пограбувань банку. До групи входять як матір-одиначка, так і бунтарка. Їхній план повинен забезпечити їм фактично кожній "новий старт".
"Королеви пограбування": дивіться онлайн трейлер серіалу
Які фільми повернуть у безтурботне дитинство?
"Діти шпигунів". Кармен і Джуні думали, що їхні батьки – звичайні нудні дорослі. Аж поки не з'ясувалося, що насправді вони супершпигуни світового рівня, яких викрадає лиходій із дивним комплексом меншовартості.
"Двоє: Я і моя тінь". "Дві дівчинки, Алісса й Аманда, випадково зустрічаються й раптом розуміють: вони виглядають як дві краплі води, хоча живуть у зовсім різних світах. Одна – багата, вихована й самотня. Інша – трохи бешкетна і живе у дитбудинку. Вони вирішують помінятися місцями, щоб зруйнувати небажаний шлюб і подарувати дорослим шанс на справжнє кохання.