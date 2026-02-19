Хорошим варіантом може стати серіал "Мер Кінґстауна". У матеріалі 24 Каналу розповімо більше про сюжет та подробиці цієї стрічки.

Що відомо про серіал "Мер Кінґстауна"?

Якщо ви шукаєте захопливу гангстерську тюремну та поліцейську драму, ідеальним варіантом для вас стане серіал "Мер Кінґстауна". Це американський телесеріал Тейлора Шерідана та Г'ю Діллона в жанрі кримінального трилера. Прем'єра відбулася 13 листопада 2021 року.

Цей атмосферний серіал точно сподобається фанатам динамічних, красивих і водночас глибоко психологічних історій. Серіал налічує 4 сезони по 10 епізодів кожен і вже має високі глядацькі рейтинги – 8,2 бала в рейтингу IMDb.

Головні ролі у серіалі зіграли такі актори:

Даєнн Віст,

Джеремі Реннер,

Дерек Вебстер,

Г'ю Діллон,

Тейлор Гендлі,

Емма Лейрд,

Тобі Бамтефа,

Геміш Аллан-Гедлі,

Ейдан Гіллен.

Стрічка доступна для перегляду на стрімінговій платформі Amazon.

"Мер Кінґстауна": дивіться онлайн трейлер серіалу

Про що сюжет серіалу "Мер Кінґстауна"?

Сюжет серіалу зосереджений на впливовій родині Макласкі. Вони живуть у провінційному містечку Кінгстаун, штат Мічиган. Містом фактично керує тюремна система, адже це чи не єдина галузь, яка стабільно процвітає тут.

Амбітний і кмітливий Мітч Макласкі разом із братами Кайлом та Майком ведуть напівлегальний бізнес: забезпечують ув'язнених необхідними товарами та переказують їм гроші. Вони мають можливість домовлятися з поліцейськими, федеральними агентами й політиками та виконують роль посередників між засудженими та владою.

Однак у світі корупції, криміналу й влади легко потрапити у велику пастку.