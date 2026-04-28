Если интересно, есть ли в списке ваш любимый сериал, то ищите его дальше в материале 24 Канала.

"Джейн Эйр", 2006

Рейтинг IMDb: 8, 3

Количество сезонов: 1

Количество серий: 4

Это экранизация романа Шарлотты Бронте, которая рассказывает о сироте Джейн Эйр. У девушки было тяжелое детство в доме тети и суровые годы в пансионате для бедных девушек. Когда она подрастает, то получает работу гувернантки в имении Торнфилд-Холл, где ухаживает за 8-летней девочкой.

Но вдруг Эйр влюбляется в владельца поместья. И все приводит к тому, что они решают пожениться, однако в день свадьбы открывается ужасная тайна.

"Робин Гуд", 2006– 2009

Рейтинг IMDb: 7, 4

Количество сезонов: 3

Количество серий: 39

Это британский приключенческий сериал, который рассказывает о Робине Локсли, который возвращается домой после пяти лет участия в Крестовом походе вместе с королем Ричардом.

Вернувшись, он обнаруживает, что в Ноттингеме властвует новый шериф, а местные жители живут в нищете, потому что являются заложниками высоких налогов. Робин решает защитить бедных и становится на путь борьбы с шерифом и его правой рукой – сэром Гаем Гизборном.

"Декстер", 2006– 2013

Рейтинг IMDb: 8, 6

Количество сезонов: 8

Количество серий: 96

Судебный эксперт Декстер Морган работает в полиции. Но есть нюанс. Он – серийный убийца, а его жертвы – преступники. Мужчина их убивает, расчленяет тела и избавляется от них. Декстер руководствуется "Кодексом Гарри", который оставил ему названный отец, чтобы тот не испытывал неприятностей.

Но сюжет становится интереснее тогда, когда Моргану бросают вызов.

Какие еще сериалы входят в этот список:

"Н2О: Просто добавь воды";

"Блейд";

"Монте-Кристо. Любовь и месть";

"Волки-оборотни";

"Герои";

"Студия 30";

"Братья и сестры";

"Дурака Бетти";

"Торчвуд";

"Огни ночной пятницы".

Когда выйдет продолжение сериала "Дом дракона"?

Премьера третьего сезона запланирована на июнь этого года. Известно, что выпустят 8 серий, сообщает издание Deadline.

Расписание выхода серий:

1 серия – 21 июня 2026 года;

2 серия – 28 июня 2026 года;

3 серия – 5 июля 2026 года;

4 серия – 12 июля 2026 года;

5 серия – 19 июля 2026 года;

6 серия – 26 июля 2026 года;

7 серия – 2 августа 2026 года;

8 серия– 9 августа 2026 года.

В новом трейлере от HBO Max впервые появляется Джеймс Нортон в роли Ормунда Гайтауэра, который станет одним из ключевых игроков сезона. В свои роли возвращаются хорошо известные актеры: Мэтт Смит, Эмма Д'Арси, Оливия Кук и другие.