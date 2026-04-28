Сегодня, 28 апреля, Пенелопа Крус отмечает день рождения. Испанской актрисе кино исполнилось 52 года. Поэтому в такой день 24 Канал расскажет о фильмографии звезды "Пиратов".

"Кокаин", 2001

Рейтинг IMDb: 7,5

В главных ролях – Джонни Депп и Пенелопа Крус. Сюжет основан на реальной истории американского контрабандиста Джорджа Янга. Фильм рассказывает о мире наркотрафика, который резко идет на взлет. Джордж становится одним из первых, кто наладил масштабные поставки кокаина в США.

Раньше Янг был простым парнем из пригорода, который в один момент захватывает даже элиту страны в рынок сбыта кокаина. Он быстро обогащается и умело манипулирует как агентами ФБР, так и опасными колумбийскими картелями.

"Ванильное небо", 2001

Рейтинг IMDb: 6,9

Соблазнитель Дэвид оказывается в центре страшной ситуации: его бывшая не смогла пережить измену и заманивает экслюбимого в машину и на полной скорости врезается в ограждение. Женщина умирает, а Дэвиду удается выжить, однако его лицо навсегда остается искаженным.

Чтобы как-то исправить ситуацию и понять, как жить дальше, он обращается к врачу. Но в один момент узнает, что в него влюбилась девушка его лучшего друга, и тогда сюжет становится еще более вычурным.

"Эскобар", 2017

Рейтинг IMDb: 6,4

Это биографическая драма о колумбийском наркобароне Пабло Эскобаре и журналистке Виргинии Вальехо. Сюжет основан на ее мемуарах "Любя Пабло, ненавидя Эскобара".

Вирджиния влюбляется в Пабло, однако не осознает масштаб его преступлений. Из-за связи с наркобароном жизнь журналистки превращается в опасную игру, а ее репутация рушится.

Интересный факт: в главных ролях снялись звездные супруги – Хавьер Бардем и Пенелопа Крус.

"Код 335", 2022

Рейтинг IMDb: 5,6

Это шпионский боевик, рассказывающий об истории создания международной женской команды спецслужб для предотвращения угрозы глобальной катастрофы. В руки наемников попадает очень секретное устройство, которое может сломать любую компьютерную систему в мире.

Героини должны найти не только оружие, но и опередить загадочную женщину, по имени Линн Ми Шенг, которая следит за каждым их шагом.

Где еще снималась Пенелопа Крус:

"Возвращение", 2006;

"Сахара", 2005;

"Феррари", 2023;

"Ноэль", 2004;

"Лабиринты прошлого", 2018;

"Главная роль", 2021;

"Женщина сверху", 2000.

