Если вам не хватает ярких эмоций в жизни, советуем обратить внимание на нашу новую подборку. На 24 Канале мы собрали фильмы, которые следует просмотреть каждому поклоннику этого жанра хотя бы раз в жизни.

Какие боевики должен посмотреть каждый хотя бы раз в жизни?

"Леон"

Если вы настоящий ценитель боевиков, то просто не можете обойти культовый фильм 1994 года французского режиссера Люка Бессона. В главных ролях – Жан Рено, Гэри Олдмен, Натали Портман и Дэнни Аэлло. Лента вошла в список 250 лучших фильмов по версии IMDb. Фильм рассказывает историю наемного убийцы, итальянца по имени Леон.

Он не знает сожаления и живет по собственным правилам, однако все меняется, когда однажды он знакомится со своей юной соседкой Матильдой. Ее семью жестоко убивают коррумпированные полицейские, причастны к торговле наркотиками. Эта встреча навсегда переворачивает жизнь Леона с ног на голову.

"Леон": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бесславные ублюдки"

Настоящим поклонникам боевиков обязательно стоит посмотреть фильм "Бесславные ублюдки". Это культовая лента Квентина Тарантино. В главных ролях которой сыграли Брэд Питт, Элай Рот, Мелани Лоран и Кристоф Вальц и другие.

Фильм повествует о событиях Второй мировой войны на территории оккупированной Франции. Во время войны законы мирной жизни не действуют, поэтому участники французского движения сопротивления вынуждены делать все возможное, чтобы выжить и сражаться с врагом.

"Бесславные ублюдки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Терминатор"

Еще один боевик, вышедший много лет назад, но до сих пор не теряет популярности, – это "Терминатор" в 1984 году. Лента легендарного режиссера Джеймс Кэмерон является первой частью франшизы о терминаторах и долгое время входила в список лучших фильмов по версии IMDb.

В центре сюжета – Кайл Риз и Киборг-Терминатор, между которыми разворачивается смертельное противостояние. Терминатор имеет задачу убить девушку по имени Сара Коннор, тогда как Кайл Риз должен ее защитить и остановить машину-убийцу любой ценой.

"Терминатор": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие еще культовые боевики стоит посмотреть вечером?

Это не единственные культовые боевики, которые были созданы много лет назад, но до сих пор остаются популярными. Если вы поклонник этого жанра, обратите также внимание на фильмы "Темный рыцарь", "Начало", "Хороший, плохой, злой", "Матрица" и многие другие.

Кроме того, сегодня выходит немало современных лент, среди которых можно найти что-то действительно особенное– в частности на стриминговых платформах, таких как Netflix и другие. Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь яркими эмоциями и впечатлениями от просмотра сегодня вечером.