Якщо вам бракує яскравих емоцій у житті, радимо звернути увагу на нашу нову добірку. На 24 Каналі ми зібрали фільми, які варто переглянути кожному прихильнику цього жанру хоча б раз у житті.

Які бойовики має подивитись кожен хоча б раз у житті?

"Леон"

Якщо ви справжній поціновувач бойовиків, то просто не можете оминути культовий фільм 1994 року французького режисера Люка Бессона. У головних ролях – Жан Рено, Гері Олдмен, Наталі Портман та Денні Аєлло. Стрічка увійшла до списку 250 найкращих фільмів за версією IMDb. Фільм розповідає історію найманого вбивці, італійця на ім'я Леон.

Він не знає жалю й живе за власними правилами, однак усе змінюється, коли одного дня він знайомиться зі своєю юною сусідкою Матильдою. Її родину жорстоко вбивають корумповані поліцейські, причетні до торгівлі наркотиками. Ця зустріч назавжди перевертає життя Леона з ніг на голову.

"Леон": дивіться онлайн трейлер фільму

"Безславні виродки"

Справжнім прихильникам бойовиків обов'язково варто переглянути фільм "Безславні виродки". Це культова стрічка Квентіна Тарантіно, у головних ролях якої зіграли Бред Пітт, Елай Рот, Мелані Лоран та Крістоф Вальц та інші.

Фільм розповідає про події Другої світової війни на території окупованої Франції. У часи війни закони мирного життя не діють, тому учасники французького руху опору змушені робити все можливе, щоб вижити та боротися з ворогом.

"Безславні виродки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Термінатор"

Ще один бойовик, який вийшов багато років тому, але й досі не втрачає популярності, – це "Термінатор" 1984 року. Стрічка легендарного режисера Джеймс Кемерон є першою частиною франшизи про термінаторів і тривалий час входила до списку найкращих фільмів за версією IMDb.

У центрі сюжету – Кайл Різ та Кіборг-Термінатор, між якими розгортається смертельне протистояння. Термінатор має завдання вбити дівчину на ім'я Сара Коннор, тоді як Кайл Різ повинен її захистити та зупинити машину-убивцю за будь-яку ціну.

"Термінатор": дивіться онлайн трейлер фільму

Які ще культові бойовики варто подивитись ввечері?

Це не єдині культові бойовики, які були створені багато років тому, але й досі залишаються популярними. Якщо ви шанувальник цього жанру, зверніть також увагу на фільми "Темний лицар", "Початок", "Хороший, поганий, злий", "Матриця" та багато інших.

Крім того, сьогодні виходить чимало сучасних стрічок, серед яких можна знайти щось справді особливе – зокрема на стримінгових платформах, таких як Netflix та інших. Обирайте свого фаворита та насолоджуйтеся яскравими емоціями й враженнями від перегляду вже сьогодні ввечері.