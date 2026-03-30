Стрічка стала справді довгоочікуваним спін-офом всесвіту Джона Віка. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, чи вдалося фільму виправдати очікування прихильників, про що його сюжет і в чому полягають сильні та слабкі сторони стрічки.

Що варто знати про фільм "Балерина"?

Фільм "Балерина" є п'ятим у франшизі про Джона Віка. Це спін-оф, події якого розгортаються між третьою та четвертою частинами.

У центрі сюжету – балерина і кілерка на ім'я Єва Макарро.

Головну роль у фільмі зіграла Ана де Армас. Крім того у стрічці вчергове зіграли такі актори: Анжеліка Г'юстон, Кіану Рівз, Іян Макшейн і Ленс Реддік та інші.

Чи варто витрачати час на перегляд "Балерини"?

Фільм "Балерина" радше частково виправдав очікування, ніж повністю. Це той випадок, коли стрічка тримається на візуалі, екшені та харизмі акторів, але помітно просідає в сюжеті й глибині. На сайті IMDb фільм отримав 6.8 бала.

У мережі вже можна прочитати чимало рецензій та подивитись огляди, аби скласти власну думку про стрічку. Зокрема, розгорнутий огляд фільму "Балерина" опублікували на YouTube-каналі "Кінопил", де відверто розповідають, які стрічки варто переглянути, а які – краще оминути.

Серед головних переваг фільму, беззаперечно, Ана де Армас, яка виглядає ефектно й органічно в бойових сценах. Екшн у фільмі дійсно на рівні: динамічний, подекуди винахідливий, а візуально стрічка виглядає "соковито" та стильно. У відриві від логіки це кіно може добре зайти як розважальний бойовик, особливо, якщо дивитися його "на емоціях".

У чому слабкі сторони фільму?

Найбільша проблема – сценарій, який виглядає сирим і місцями абсурдним: неприродні сюжетні повороти, спрощені мотивації персонажів і натягнута драматична лінія Єви. Також фільм програє оригінальній франшизі за рівнем постановки бойових сцен – їм бракує тієї культової винахідливості, яка зробила "Джона Віка" унікальним.

Окремо відчувається, що стрічка надто покладається на вже відомий бренд, але не привносить достатньо нового. Як частина всесвіту "Джона Віка" – це скоріше крок назад, ніж розвиток.

У підсумку, "Балерина" – це середній бойовик: видовищний, але поверхневий. Його варто дивитися заради екшену та атмосфери, але навряд чи він залишить таке ж сильне враження, як основні фільми франшизи.