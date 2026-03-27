Нарешті стало відомо, чи з'явиться наступна частина серіалу. Про це повідомили на інстаграм-сторінці СТБ-серіали.
Так, 27 березня Тарас Цимбалюк та Катерина Кузнєцова взяли участь у відео-анонсі нового сезону "Кохання та полум'я". СТБ повідомило, що реліз серіалу відбудеться найближчим часом.
Команда вже розпочала зйомки другого сезону. Цю інформацію, зокрема, підтвердив і Тарас Цимбалюк, опублікувавши в інстаграмі кадри зі знімального майданчика.
Що відомо про серіал "Кохання та полум'я"?
- Телесеріал створений за підтримки Держкіно України у співпраці з ДСНС.
- Це гостросюжетна мелодрама про життя та роботу українських рятувальників. У центрі сюжету – співробітники ДСНС, які щодня ризикують життям, рятуючи інших, водночас намагаючись будувати особисте життя.
- Головні ролі виконали відомі українські актори: Тарас Цимбалюк, Катерина Кузнєцова, Григорій Бакланов, Ольга Атанасова та інші.
- Перший сезон серіалу складається з 16 серій.