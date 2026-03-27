Наконец стало известно, появится ли следующая часть сериала. Об этом сообщили на инстаграм-странице СТБ-сериалы.
Так, 27 марта Тарас Цимбалюк и Екатерина Кузнецова приняли участие в видео-анонсе нового сезона "Любовь и пламя". СТБ сообщило, что релиз сериала состоится в ближайшее время.
Команда уже приступила к съемкам второго сезона. Эту информацию, в частности, подтвердил и Тарас Цимбалюк, опубликовав в инстаграме кадры со съемочной площадки.
Что известно о сериале "Любовь и пламя"?
- Телесериал создан при поддержке Госкино Украины в сотрудничестве с ГСЧС.
- Это остросюжетная мелодрама о жизни и работе украинских спасателей. В центре сюжета – сотрудники ГСЧС, которые ежедневно рискуют жизнью, спасая других, одновременно пытаясь строить личную жизнь.
- Главные роли исполнили известные украинские актеры: Тарас Цимбалюк, Екатерина Кузнецова, Григорий Бакланов, Ольга Атанасова и другие.
- Первый сезон сериала состоит из 16 серий.