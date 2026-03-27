Полиция задержала Ханде Эрчел в аэропорту Стамбула. Она уже появилась в здании суда и дала показания, как сообщает издание Sözcü.

32-летнюю турецкую актрису впоследствии направили в Институт судебной медицины, чтобы взять образцы волос и крови.

Таким образом Ханде Эрчел пройдет тест на запрещенные вещества. Результат может значительно повлиять на ход дела, пишет Cumhuriyet.

Отметим, Ханде Эрчел неоднократно оказывалась в центре скандалов в Украине. Причиной стало то, что актриса во время полномасштабного российского вторжения уже несколько раз приезжала в Москву на презентацию фильмов и публично поддерживает дружбу с россиянами.

Что стоит знать о контексте ситуации?

С прошлого года в Турции проходят масштабные антинаркотические операции. Правоохранители уже задержали около 20 человек, среди которых как знаменитости, так и бизнесмены и другие известные и влиятельные личности.

В начале февраля стамбульский суд наложил арест на пятизвездочный отель Bebek, где проходили вечеринки, на которых употребляли наркотические вещества – об этом заявила полиция.

В рамках этих расследований в причастности к делам заподозрили и актрису Ханде Эрчел. На днях появилась информация о том, что прокуратура Стамбула выдала ордер на арест звезды. Также задержать могут ее бывшего жениха.

Ханде Эрчел публично комментировала ситуацию. Она заявляла, что "доверяет турецкому правосудию" и надеется на то, что любит свою страну и надеется, что со временем ситуация прояснится. Актрису не задержали, поскольку она уже более месяца находится за границей.