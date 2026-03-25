Ее подозревают в причастности к делам, связанных с наркотиками. Об этом сообщает издание Sabah.

Что известно об ордере на арест Ханде Эрчел?

В сети начала распространяться информация о том, что прокуратура Стамбула выдала ордер на арест звезды сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел. Кроме того, арест якобы грозит ее бывшему жениху – миллионеру Хакану Сабанджи.

Ордер выдали в рамках антинаркотического расследования в Турции, которое длится уже несколько месяцев. За это время задержали 14 подозреваемых, среди которых – бывший президент футбольного клуба "Бешикташ" Фикрет Орман и другие известные лица.

Их подозревают в изготовлении, хранении и сбыте наркотиков, а также в приобретении и употреблении запрещенных веществ.

Ханде Эрчел уже отреагировала на эту информацию на своей странице в инстаграм.

Я человек, который любит свою страну и доверяет турецкому правосудию. Верю, что ситуация в ближайшее время прояснится,

– написала актриса в инстаграм-сторис.



Ханде Эрчел об ордере на арест / Скриншот из сторис

Она заявила, что узнала об ордере из медиа, а также добавила, что уже более месяца находится за границей. В то же время актриса заверила, что готова вернуться в Турцию и дать показания.

Что известно о других скандалах с Ханде Эрчел?

Несмотря на положительную репутацию в Турции и чрезвычайно успешную карьеру, в Украине Ханде Эрчел уже не раз оказывалась в центре скандалов.

В частности – из-за того, что она поддерживает дружеские отношения с россиянами, посещает Москву для презентаций своих фильмов, а также празднует день рождения в кругу актеров и других деятелей из страны-оккупанта.

Поэтому новость об очередном скандале может не слишком шокировать украинцев, однако точно удивит ее поклонников во всем мире.