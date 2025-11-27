Она уже успела опубликовать свои счастливые снимки из страны-террориста, пока в Украине продолжается кровопролитная война. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу предательницы.

Ханде Эрчел пробила дно: что произошло?

Ханде Эрчел в свое время была актрисой, которую массово обожали после премьеры сериала "Постучи в мою дверь". Однако сегодня ее имя все чаще фигурирует в скандалах из-за равнодушной гражданской позиции. Ранее она разочаровала многих, приехав в Москву для презентации своего фильма. Тогда казалось, что это стало дном.

Но, как оказалось, это было лишь началом. В тот период, когда россияне массово убивают украинцев и оказывают террор, турецкая звезда решила праздновать свой день рождения именно в Москве, откуда публиковала счастливые снимки и признавалась в своей любви к России. Недавно она снова приехала в столицу страны-оккупанта, чтобы представить свой фильм. Однако это отнюдь не может быть оправданием поездки в государство-агрессор в то время, когда россияне убивают ни в чем не повинных людей.



Ханде Эрчел отпраздновала День рождения в Москве / Скриншот из соцсетей актрисы

Подобные скандалы с участием турецких актеров случаются уже не впервые. Но именно Ханде Эрчел стала особым разочарованием для многих украинцев. В соцсетях уже появляются многочисленные публикации, где возмущенные пользователи призывают напомнить актрисе о социальной ответственности и необходимости отвечать за свою равнодушную гражданскую позицию.

Что говорят об этом инциденте украинцы?

Сеть уже почти "горит" от огромного количества возмутительных комментариев и публикаций, осуждающих турецкую актрису. В частности, в соцсети Threads многочисленные бывшие сторонники Ханде уже высказали свое мнение о предательнице. Другие призывают оставлять в комментариях напоминание о том, что Россия является государством-террористом.

Если просмотреть комментарии под фотографиями Ханде, можно увидеть, что немало украинцев уже высказали свое мнение о ней. А вот что публикуют пользователи в Threads:

"Деньги не пахнут" – идеальная фраза, которая абсолютно подходит к гражданской позиции Ханде Эрчел.