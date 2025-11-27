Вона вже встигла опублікувати свої щасливі знімки з країни-терориста, поки в Україні триває кровопролитна війна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку зрадниці.

Ханде Ерчел пробила дно: що сталося?

Ханде Ерчел свого часу була акторкою, яку масово обожнювали після прем'єри серіалу "Постукай у мої двері". Однак сьогодні її ім'я дедалі частіше фігурує у скандалах через байдужу громадянську позицію. Раніше вона розчарувала багатьох, приїхавши до Москви для презентації свого фільму. Тоді здавалося, що це стало дном.

Але, як виявилося, це було лише початком. У той період, коли росіяни масово вбивають українців та чинять терор, турецька зірка вирішила святкувати свій день народження саме в Москві, звідки публікувала щасливі знімки та зізнавалася у своїй любові до Росії. Нещодавно вона знову приїхала до столиці країни-окупанта, аби представити свій фільм. Однак це аж ніяк не може бути виправданням поїздки в державу-агресорку в той час, коли росіяни вбивають ні в чому не винних людей.



Ханде Ерчел відсвяткувала День народження у Москві / Скриншот з соцмереж акторки

Подібні скандали за участі турецьких акторів трапляються вже не вперше. Та саме Ханде Ерчел стала особливим розчаруванням для багатьох українців. У соцмережах уже з'являються численні публікації, де обурені користувачі закликають нагадати акторці про соціальну відповідальність і необхідність відповідати за свою байдужу громадянську позицію.

Що кажуть про цей інцидент українці?

Мережа вже майже "горить" від величезної кількості обурливих коментарів та публікацій, які засуджують турецьку акторку. Зокрема, у соцмережі Threads численні колишні прихильники Ханде вже висловили свою думку про зрадницю. Інші закликають залишати в коментарях нагадування про те, що Росія є державою-терористом.

Якщо переглянути коментарі під світлинами Ханде, можна побачити, що чимало українців вже висловили свою думку про неї. А ось що публікують користувачі у Threads:

"Гроші не пахнуть" – ідеальна фраза, яка абсолютно підходить до громадянської позиції Ханде Ерчел.