До речі, раніше ми писали, що можна подивитися, якщо вам сподобався серіал "Дивні дива". А поки всі головні актори серіалу, на яких найбільше чекали глядачі, особисто звернулися до українців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інстаграм-сторінку Netflix.

Актори "Дивних див" звернулися до українців: що вони сказали?

Актори серіалу "Дивні дива" особисто звернулися до українців та запросили їх до перегляду першої частини п'ятого сезону. Усім відомо, що прихильники чекали цієї прем'єри понад три роки. У коментарях можна побачити неабияку радість українських кіноманів – і через те, що виходить продовження улюбленого серіалу, і через те, що актори записали таке відеозвернення.

Ми уявляли цей день і нарешті,

– йдеться в анонсі.

Коли прем'єра інших частин серіалу?

На Netflix фінальний сезон виходить не одразу повністю. Прем'єра епізодів поділена на три етапи.

Уже сьогодні, 27 листопада, глядачі мають змогу подивитися перші чотири епізоди на стримінговій платформі Netflix.

Три інші серії вийдуть орієнтовно за місяць – 26 грудня 2025 року.

Фінальний епізод побачить світ уже у 2026 році, зокрема 1 січня.

Якщо ви готові зануритися у фінальну битву, яка завершить історію "Дивних див", то саме час розпочинати перегляд.