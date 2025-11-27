До речі, раніше ми писали, що можна подивитися, якщо вам сподобався серіал "Дивні дива". А поки всі головні актори серіалу, на яких найбільше чекали глядачі, особисто звернулися до українців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інстаграм-сторінку Netflix.
Дивіться також Російські актори-зрадники, фільми з якими досі не заборонили в Україні
Актори "Дивних див" звернулися до українців: що вони сказали?
Актори серіалу "Дивні дива" особисто звернулися до українців та запросили їх до перегляду першої частини п'ятого сезону. Усім відомо, що прихильники чекали цієї прем'єри понад три роки. У коментарях можна побачити неабияку радість українських кіноманів – і через те, що виходить продовження улюбленого серіалу, і через те, що актори записали таке відеозвернення.
Ми уявляли цей день і нарешті,
– йдеться в анонсі.
До речі, зірка "Термінатора" знялась у 5 сезоні "Дивних див": хто увійшов до акторського складу
Коли прем'єра інших частин серіалу?
На Netflix фінальний сезон виходить не одразу повністю. Прем'єра епізодів поділена на три етапи.
- Уже сьогодні, 27 листопада, глядачі мають змогу подивитися перші чотири епізоди на стримінговій платформі Netflix.
- Три інші серії вийдуть орієнтовно за місяць – 26 грудня 2025 року.
- Фінальний епізод побачить світ уже у 2026 році, зокрема 1 січня.
Якщо ви готові зануритися у фінальну битву, яка завершить історію "Дивних див", то саме час розпочинати перегляд.