Наразі, згідно з інформацією російських ЗМІ, родичі досі не можуть забрати його тіло з лінії зіткнення. У матеріалі 24 Каналу ви дізнаєтеся, що відомо про цього актора, який добровільно вирішив воювати проти України.

Миколу Ткаченка ліквідували ЗСУ

Російський актор, якого колись ви могли бачити в популярному серіалі "Універ", вирішив добровільно піти воювати проти України. Він вирішив прийти на чужу землю і вбивати українців, тому вже у січні 2026 року став "вантажем 200" у віці 36 років.

Микола Ткаченко міг би продовжити заробляти свої криваві рублі на російських знімальних майданчиках, проте вирішив воювати на Донеччині у складі військ країни-агресора.

Жодних деталей про його службу не розголошували, однак мати Ткаченка повідомила у соцмережах: тіло її 36-річного сина знайшли в районі Покровська. Вона також зазначила, що досі не змогла його поховати, адже евакуації тіл ще не було – на цій території тривають важкі бої.

Що відомо про актора, який вирішив воювати проти України?

Микола Ткаченко з дитинства мріяв бути актором, однак до початку своєї творчої кар'єри працював у різних сферах, зокрема кухарем, інженером і продавцем. Та зрештою зумів потрапити на знімальний майданчик і стати актором. Освіту Ткаченко здобував в Інституті імені Бориса Щукіна та працював у Театрі сучасної драматургії.

До початку повномасштабної війни в Україні українці часто споживали російський контент, зокрема серіал "Універ", у якому можна було побачити Миколу Ткаченка, а також "СашаТаня", "Тригер", "СеняФедя", "Нереаліті" та інші проєкти.

Згодом Ткаченко добровільно вирішив піти на фронт і воювати проти України. Даремно, адже загинув там, куди прийшов нести горе на чужу землю.