Предательница неоднократно распространяла бредовые заявления об Украине – и сделала это снова. Об этом сообщают российские СМИ. В материале 24 Канала рассказываем подробнее о скандальных высказываниях путинистки.

Какую порцию бреда выдала путинистка Нонна Гришаева?

Путинистка снова оконфузилась своими заявлениями и искажением фактов. Она сказала, что "родилась не в Украине, а в СССР", и отказалась признавать свои украинские корни. Кроме того, Гришаева заявила, что в ее родной Одессе "никогда не говорили на украинском языке", а украиноязычных людей якобы специально туда "завезли".

Она вспомнила случай, когда должна была перевезти маму из Одессы после того, как на ее работе якобы заставили разговаривать на украинском. Предательницу почему-то удивляет, что "Украина уже 30 лет говорит о том, что все русское – плохое".

Гришаева, очевидно, не учитывает то, что российские оккупанты ежедневно уничтожают украинские города и села и убивают невинных людей. И все это происходит тогда, когда она живет беззаботной жизнью, зарабатывает кровавые рубли и бегает на российские красные дорожки.

Что Гришаева говорит о войне в Украине?