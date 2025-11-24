Зрадниця неодноразово поширювала маячні заяви про Україну – і зробила це знову. Про це повідомляють російські ЗМІ. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо детальніше про скандальні висловлювання путіністки.

Яку порцію маячні видала путіністка Нонна Гришаєва?

Путіністка знову осоромилася своїми заявами та перекручуванням фактів. Вона сказала, що "народилася не в Україні, а в СРСР", та відмовилася визнавати своє українське коріння. Крім того, Гришаєва заявила, що в її рідній Одесі "ніколи не говорили українською мовою", а україномовних людей нібито спеціально туди "завезли".

Вона пригадала випадок, коли мала перевезти маму з Одеси після того, як на її роботі нібито змусили розмовляти українською. Зрадницю чомусь дивує, що "Україна вже 30 років говорить про те, що все російське – погане".

Гришаєва, очевидно, не зважає на те, що російські окупанти щодня нищать українські міста й села та вбивають невинних людей. І все це відбувається тоді, коли вона живе безтурботним життям, заробляє криваві рублі та бігає на російські червоні доріжки.

Що Гришаєва каже про війну в Україні?