В материале 24 Канала со ссылкой на интервью Oboz.ua рассказываем, что говорит актриса о Байрак сегодня.

Что Анна Сагайдачная говорит о предательнице Оксане Байрак?

Звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная, говоря о режиссере Оксане Байрак, с которой когда-то поддерживала связь, отметила, что давно не знает, где и как живет Байрак, и призналась, что ей это уже неинтересно.

Она вспомнила, что только слышала о якобы новых фильмах режиссера в России, но подчеркнула, что такие сведения видела только в украинских медиа и не понимает, зачем продолжать давать таким людям информационное присутствие. По мнению актрисы, о предателях стоит просто забыть.

Относительно Оксаны Байрак, не желаю ей ничего плохого как человеку. Она сделала свой выбор, мы – свой,

– сказала Анна.

Они не были подругами, однако имели товарищеские отношения, поскольку Байрак была близкой коллегой ее бывшего мужа, который работал с режиссером. Поэтому они довольно часто общались и посещали друг друга.

Сагайдачная вспомнила, что не раз слышала разговоры о якобы более сильной актерской школе в России, о том, что в Украине есть только один ведущий театральный вуз – университет Карпенко-Карого, тогда как в стране агрессора, мол, все иначе и уровень образования выше.

Комментировать это не буду – думаю, все и так все понимают,

– отметила актриса.

По ее мнению, Украине стоит активно развивать собственные актерские школы, а не оставаться в ситуации постоянных скандалов вокруг театрального образования.

Что известно о гражданской позиции Оксаны Байрак?