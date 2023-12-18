Беглеца заявила, что намерена вернуться в Одессу и назвала себя крупнейшей патриоткой Украины. Читайте, что еще сказала изменница в прямом эфире в инстаграмме.

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Оксана Байрак заявила, что хочет вернуться в Украину

В настоящее время режиссер-беглец находится в России. Она сбежала туда летом 2023 и снимает сериал для пропагандистского канала. В прямом эфире в инстаграме Байрак заявила, что "непременно вернется в Одессу", где находилась в начале большого вторжения. Она уверена, что в Киеве ее встретят с развернутыми объятиями.

Тем возмущенным украинцам, которые сообщили Байрак, что она здесь никому не нужна, беглянка ответила, назвав их "пренебрегающими страной". Более того, предательница ответила на вопрос, спела ли она из Украины и спела "Червону руту".

Я не только из Украины. Я украинка! Отмечу, что я считаю себя величайшей патриоткой!

– отметила изменница.

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Оксана Байрак сбежала в Россию после начала великой войны

В 2022 году Байрак назвала "крысами" украинских артистов, покинувших страну во время войны. Тем самым она пыталась подчеркнуть свою гордость тем, что остается в Одессе.

Впрочем, Байрак сбежала в Россию незадолго после громких заявлений о своих коллегах. Это не удивило никого из украинских кинотворцев, поскольку она всегда отличалась своей пророссийской позицией.