Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Александру Тесленко. В материале узнаете подробности и какие последствия.
Россия разрушила единственную киностудию центральной Украины: какие последствия?
Александра Тесленко сообщила, что в ночь с 17 на 18 ноября российские ракеты прямым ударом уничтожили киношколу "Контрабас" и единственную киностудию центрального региона Украины. Все помещения и имущество учреждения были полностью разрушены.
По ее словам, она и ее муж Руслан Тесленко, которые являются совладельцами студии, остались без бизнеса, который создавали с нуля собственными руками. Она отметила, что эта студия была для них вторым домом, где они проводили больше времени, чем дома.
К сожалению, мы потеряли все: оборудование, мебель, документы, архивные видеоматериалы, студийное пространство, финансовые ресурсы. Сотни тысяч долларов инвестиций были уничтожены за одну ночь,
– написала владелица студии.
В сети можно увидеть сотни комментариев с поддержкой. К восстановлению работы киношколы "Контрабас" в городе Днепр можно приобщиться, задонатив на банк по ссылке.
Что известно о киностудии "Контрабас"?
- Киностудия работала с 2019 года.
- За это время на ее базе состоялись многочисленные съемки рекламы, кино- и учебных работ.
- Студенческие фильмы Contrabas Movie School демонстрировались на различных кинофестивалях.
- За пять лет обучения прошли 900 студентов, а команду преподавателей составляли опытные специалисты кино и театра.
- Студия системно развивала киноиндустрию центрального региона.
- Заведение посетили более 25 тысяч детей из Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областей, которые имели возможность познакомиться с магией кинопроизводства и увидеть закулисье.