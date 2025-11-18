Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью "Общественная культура". В материале узнаете подробности.
Почему Шон Пенн получил всего 1 доллар за съемки в украинском фильме?
Дело в том, что согласно правилам Гильдии киноактеров США, бесплатно Шон Пенн работать не может. Поэтому, когда зашла речь о его участии в ленте, он познакомился с Мирославом Слабошпицким, прочитал сценарий и заявил, что его гонорар за участие будет всего лишь один доллар.
Работа за 1 доллар в украинском фильме – это тоже поддержка Украины. Для меня же это решение стало подтверждением того, что он очень мощный амбассадор, а также что наше кино и его тема попадает в международную аудиторию,
– рассказал продюсер фильма Олег Кохан.
В ленте Шон Пенн воплотил роль американского продюсера. Его участие в фильме "Война глазами животных" сможет привлечь внимание международной аудитории, что сегодня, как никогда, нужно Украине.
Что известно о киноальманахе "Война глазами животных"?
- Американский актер и режиссер Шон Пенн уже неоднократно заявлял свою верность украинскому народу.
- Он приезжал в Украину после начала полномасштабной войны и делал это уже неоднократно. В частности, 24 февраля 2022 года режиссер находился в Украине, поэтому точно знает всю правду о начале большой войны.
- На этот раз он принял участие в украинском фильме "Война глазами животных".
- Это игровой киноальманах, который состоит из семи новелл. Все они основаны на реальных историях.
"Война глазами животных": смотрите онлайн трейлер фильма
- Героями этих новелл стали животные, которые страдают от войны, которую ведут российские оккупанты.
- Продюсер фильма признавался, что очень важно, чтобы не только украинские, но и зарубежные художники присоединялись к их творческой группе. Ведь эта война уничтожает все вокруг и внутри каждого из нас, а иностранные коллеги способны разделить с нами эту реальность, которая, по словам Олега Кохана, не имеет границ и актуальна для всего мира.