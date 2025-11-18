Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью "Общественная культура". В материале узнаете подробности.

Почему Шон Пенн получил всего 1 доллар за съемки в украинском фильме?

Дело в том, что согласно правилам Гильдии киноактеров США, бесплатно Шон Пенн работать не может. Поэтому, когда зашла речь о его участии в ленте, он познакомился с Мирославом Слабошпицким, прочитал сценарий и заявил, что его гонорар за участие будет всего лишь один доллар.

Работа за 1 доллар в украинском фильме – это тоже поддержка Украины. Для меня же это решение стало подтверждением того, что он очень мощный амбассадор, а также что наше кино и его тема попадает в международную аудиторию,

– рассказал продюсер фильма Олег Кохан.

В ленте Шон Пенн воплотил роль американского продюсера. Его участие в фильме "Война глазами животных" сможет привлечь внимание международной аудитории, что сегодня, как никогда, нужно Украине.

Что известно о киноальманахе "Война глазами животных"?

Американский актер и режиссер Шон Пенн уже неоднократно заявлял свою верность украинскому народу.

Он приезжал в Украину после начала полномасштабной войны и делал это уже неоднократно. В частности, 24 февраля 2022 года режиссер находился в Украине, поэтому точно знает всю правду о начале большой войны.

На этот раз он принял участие в украинском фильме "Война глазами животных".

Это игровой киноальманах, который состоит из семи новелл. Все они основаны на реальных историях.

