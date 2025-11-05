Однако не только Анджелина Джоли посещала нашу страну во время войны. Кто еще из мировых звезд приезжал в Украину в последние годы, узнавайте в материале 24 Канала.

Шон Пенн

Американский актер и кинорежиссер Шон Пенн впервые приехал в Украину еще до начала полномасштабного вторжения. В ноябре 2021 года он посетил Киев и приступил к съемкам документального фильма.

Оскароносный актер был в Украине 24 февраля 2022 года. Также приезжал в июне 2022 года, в ноябре 2022 года и в апреле 2025 года – тогда он посетил 3-й полк Сил специальных операций ВСУ.

Шон Пенн и Владимир Зеленский в Киеве, ноябрь 2022 года / Фото Офис президента

Джессика Честейн

В начале августа 2022 года в Украину приезжала американская актриса Джессика Честейн. Она посетила больницу "Охматдет" в Киеве, город Ирпень, а также встретилась с Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский с Джессикой Честейн / Фото с телеграмм-канала президента

Бен Стиллер

Американский актер Бен Стиллер в июне 2022 года побывал во Львове и в селе Макаров и городе Ирпень, Киевской области. Кроме того, президент Украины провел встречу со знаменитостью.

Бен Стиллер и Владимир Зеленский / Фото Офис президента

Лиев Шрайбер

Голливудский актер, режиссер и сценарист Лиев Шрайбер приезжал в Киев в августе 2022 года. Вместе с Андреем Шевченко он посетил Киевскую область: Бучу и Бородянку, а также встретился с Владимиром Зеленским.

Шевченко, Зеленский и Лиев Шрайбер / Фото Офис президента

Орландо Блум

В марте 2023 года Украину посетил британский актер Орландо Блум: он побывал в центре поддержки детей "Спільно". Интересно, что мужчина еще приезжал к нам в далеком 2016 году.

Орландо Блум в Украине / Фото из инстаграма актера

The Rasmus

Летом 2025 года в Киев приехала легендарная финская рок-группа The Rasmus. 19 июля музыканты выступили на фестивале Atlas Festival,, который проходил на территории ТРЦ Blockbuster Mall. Накануне концерта участники коллектива побывали в больнице "Охматдет".

Участники группы The Rasmus в "Охматдете" / Фото из инстаграма Atlas Festival

Какие еще мировые звезды были в Украине во время войны?