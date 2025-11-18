Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю "Суспільна культура". У матеріалі дізнаєтесь подробиці.

Чому Шон Пенн отримав всього 1 долар за зйомки в українському фільмі?

Річ у тому, що згідно з правилами Гільдії кіноакторів США, безкоштовно Шон Пенн працювати не може. Тож, коли зайшла мова про його участь у стрічці, він познайомився з Мирославом Слабошпицьким, прочитав сценарій і заявив, що його гонорар за участь буде всього лише один долар.

Робота за 1 долар в українському фільмі – це теж підтримка України. Для мене ж це рішення стало підтвердженням того, що він дуже потужний амбасадор, а також що наше кіно і його тема влучає у міжнародну аудиторію,

– розповів продюсер фільму Олег Кохан.

У стрічці Шон Пенн втілив роль американського продюсера. Його участь у фільму "Війна очима тварин" зможе привернути увагу міжнародної аудиторії, що сьогодні, як ніколи, потрібно Україні.

Що відомо про кіноальманах "Війна очима тварин"?

Американський актор та режисер Шон Пенн уже неодноразово заявляв свою вірність українському народу.

Він приїжджав в Україну після початку повномасштабної війни й робив це уже неодноразово. Зокрема, 24 лютого 2022 року режисер знаходився в Україні, тож точно знає усю правду про початок великої війни.

Цього разу він взяв участь в українському фільмі "Війна очима тварин".

Це ігровий кіноальманах, який складається з семи новел. Усі вони засновані на реальних історіях.

