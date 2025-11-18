З цим легко може допомогти перегляд фільму "Моді", який змушує не опускати руки. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет та інші подробиці стрічки.

Чому варто дивитись фільм "Моді"?

"Моді" – це високорейтинговий канадський фільм, прем'єра якого відбулася у 2016 році. На сьогодні він зібрав велику кількість справді схвальних відгуків від кіноманів.

Це історія, що поєднує в собі жанри драми, біографії та мелодрами, і частково знята на основі реальних подій.

Дія фільму відбувається в Канаді в першій половині XX століття. У центрі сюжету – двоє абсолютно різних людей, яких дивним чином зводить доля. Один із них – Еверетт Льюіс, рибалка та людина закрита, некомунікабельна, зі своїм скупим і специфічним характером. Інша – Мод, жінка, яка з юних років страждає на ревматоїдний артрит, через що має покалічені руки.

"Моді": дивіться онлайн трейлер фільму

Вона приходить до Еверетта працювати хатньою робітницею. З часом чоловік починає звертати увагу не лише на її хворобу, а й на її надзвичайну доброту, щирість і неймовірний художній талант. Поступово між ними зароджується близькість, і двоє зовсім різних людей стають найважливішими одне для одного.

Можливо, кохання справді здатне лікувати рани, які не під силу медицині.

Головні ролі у фільмі виконали Саллі Гокінз, Ітан Гоук, Захарі Беннетт, Габріель Роз, Лоуренс Беррі та інші.

Обирайте стрічку для себе та покращуйте своє ментальне здоров'я уже сьогодні.