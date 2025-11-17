На рахунку цього кінотворця – ціла колекція справді якісних і вартісних кінострічок. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку трьох фільмів, які має побачити кожен шанувальник кіно.

Які фільми Мартіна Скорсезе має побачити кожен?

"Круті хлопці"

У центрі сюжету – Генрі Хілл. Він проходить шлях від новачка в мафії до людини, що займає найвагомішу посаду. Однак життя, сповнене наркотиків, казино та алкоголю, призводить до того, що він втрачає контроль і стає не прикладом для наслідування, а тягарем для своїх спільників.

"Круті хлопці": дивіться онлайн трейлер фільму

Це біографічна кримінальна драма, яка точно сподобається фанатам гангстерського кіно. Стрічка є справжньою класикою кінця 80-х і початку 90-х років. Неймовірна акторська гра, динаміка та сюжет доводять, що це один із найкращих фільмів свого жанру.

"Таксист"

Це високорейтинговий фільм 1976 року, який занурює глядачів у справжню атмосферу Нью-Йорка 70-х років. Атмосфера нічного міста, джаз, неонові вивіски та вулиці, мокрі від дощу – усе це створює неймовірну картинку, від якої неможливо відірватися.

"Таксист": дивіться онлайн трейлер фільму

У фільмі ми побачимо ще зовсім молодого Роберта Де Ніро, який занурює глядача у справді легендарне кіно. У центрі сюжету – Тревіс Бікл, який таксує вулицями нічного Нью-Йорка. Він повертається з В'єтнаму і змушений шукати себе в цьому самотньому місті.

Якщо ви справжній фанат екзистенційних сюжетів та атмосферних кіноісторій, ця класика світового кіно точно припаде вам до смаку.

"Острів проклятих"

Це знакова детективна драма, яка вийшла на екрани у 2009 році. У центрі історії – двоє американських судових приставів, які відправляються на один з островів у штаті Массачусетс, щоб розслідувати зникнення пацієнтки клініки для психічно хворих злочинців.

"Острів проклятих": дивіться онлайн трейлер фільму

Під час розслідування вони опиняються в павутині обману, серед бурі та смертельного заколоту мешканців клініки, які фактично замкнули їх на острові, як у пастці.