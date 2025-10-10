Спершу навіть важко повірити, що пройшло понад 20 років з моменту виходу першого фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь". За цей час головні та другорядні герої неабияк змінились, тому у добірці на Кіно 24 пропонуємо подивитись, як зараз виглядають актори франшизи.

Може зацікавити Зірками є батьки й діти: 4 українські сім'ї, де акторство – це родинна справа

Як зараз виглядають актори "Гаррі Поттера"?

Гаррі Поттер – Деніел Редкліфф (36 років)

Як змінився Деніел Редкліфф / Колаж Кіно 24

Герміона Ґрейнджер – Емма Вотсон (35 років)

Як змінилась Емма Вотсон / Колаж Кіно 24

До речі! Нещодавно зірка "Гаррі Поттера" підігріла чутки про заручини. Акторка з'явилась на публіці з масивною обручкою на показі Miu Miu у Парижі.

Рон Візлі – Руперт Ґрінт (37 років)

Як змінився Руперт Ґрінт / Колаж Кіно 24

Сівілла Трелоні – Емма Томпсон (66 років)

Як змінилась Емма Томпсон / Фото Getty images, Колаж Кіно 24

Волан-де-Морт – Рейф Файнс (62 роки)

Як змінився Рейф Файнс / Фото Getty images, Колаж Кіно 24

Невіл Лонґботом – Метью Льюїс (36 років)

Як змінився Метью Льюїс / Колаж Кіно 24

Драко Малфой – Том Фелтон (38 років)

Як змінився Том Фелтон / Колаж Кіно 24

Джинні Візлі – Бонні Райт (34 роки)

Як змінилась Бонні Райт / Колаж Кіно 24

Професор Люпин – Девід Тьюліс (62 роки)

Як змінився Девід Тьюліс / Колаж Кіно 24

Раніше ми розповідали про акторів "Гаррі Поттера", які, на жаль, вже покинули цей світ.