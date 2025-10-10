Спершу навіть важко повірити, що пройшло понад 20 років з моменту виходу першого фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь". За цей час головні та другорядні герої неабияк змінились, тому у добірці на Кіно 24 пропонуємо подивитись, як зараз виглядають актори франшизи.
Як зараз виглядають актори "Гаррі Поттера"?
Гаррі Поттер – Деніел Редкліфф (36 років)
Як змінився Деніел Редкліфф / Колаж Кіно 24
Герміона Ґрейнджер – Емма Вотсон (35 років)
Як змінилась Емма Вотсон / Колаж Кіно 24
До речі! Нещодавно зірка "Гаррі Поттера" підігріла чутки про заручини. Акторка з'явилась на публіці з масивною обручкою на показі Miu Miu у Парижі.
Рон Візлі – Руперт Ґрінт (37 років)
Як змінився Руперт Ґрінт / Колаж Кіно 24
Сівілла Трелоні – Емма Томпсон (66 років)
Як змінилась Емма Томпсон / Фото Getty images, Колаж Кіно 24
Волан-де-Морт – Рейф Файнс (62 роки)
Як змінився Рейф Файнс / Фото Getty images, Колаж Кіно 24
Невіл Лонґботом – Метью Льюїс (36 років)
Як змінився Метью Льюїс / Колаж Кіно 24
Драко Малфой – Том Фелтон (38 років)
Як змінився Том Фелтон / Колаж Кіно 24
Джинні Візлі – Бонні Райт (34 роки)
Як змінилась Бонні Райт / Колаж Кіно 24
Професор Люпин – Девід Тьюліс (62 роки)
Як змінився Девід Тьюліс / Колаж Кіно 24
