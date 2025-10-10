Сначала даже трудно поверить, что прошло более 20 лет с момента выхода первого фильма "Гарри Поттер и философский камень". За это время главные и второстепенные герои изрядно изменились, поэтому в подборке на Кино 24 предлагаем посмотреть, как сейчас выглядят актеры франшизы.
Как сейчас выглядят актеры "Гарри Поттера"?
Гарри Поттер – Дэниел Рэдклифф (36 лет)
Как изменился Дэниел Рэдклифф / Коллаж Кино 24
Гермиона Грейнджер – Эмма Уотсон (35 лет)
Как изменилась Эмма Уотсон / Коллаж Кино 24
Кстати! Недавно звезда "Гарри Поттера" подогрела слухи о помолвке. Актриса появилась на публике с массивным кольцом на показе Miu Miu в Париже.
Рон Уизли – Руперт Гринт (37 лет)
Как изменился Руперт Гринт / Коллаж Кино 24
Сивилла Трелони – Эмма Томпсон (66 лет)
Как изменилась Эмма Томпсон / Фото Getty images, Коллаж Кино 24
Волан-де-Морт – Рэйф Файнс (62 года)
Как изменился Рэйф Файнс / Фото Getty images, Коллаж Кино 24
Невил Лонгботом – Мэтью Льюис (36 лет)
Как изменился Мэтью Льюис / Коллаж Кино 24
Драко Малфой – Том Фелтон (38 лет)
Как изменился Том Фелтон / Коллаж Кино 24
Джинни Уизли – Бонни Райт (34 года)
Как изменилась Бонни Райт / Коллаж Кино 24
Профессор Люпин – Дэвид Тьюлис (62 года)
Как изменился Дэвид Тьюлис / Коллаж Кино 24
