Мы привыкли, что осень – это традиционное время для просмотра истории о магии, любви, дружбе и борьбе между злом и добром. Более 20 лет прошло с момента выхода первого фильма "Гарри Поттер и философский камень", и за это время большая семья поттероманов потеряла немало любимых актеров. В подборке на Кино 24 предлагаем вспомнить об этих людях и их роли в любимой франшизе.
Мэгги Смит (профессор Макгонегел)
В фильме актриса играла роль заместителя профессора Альбуса Даблдора, воспитательницы общежития Грифиндор и учительницы трансфигурации. Мэгги снялась во всех частях фильмов о "Гарри Поттере". 27 сентября 2024 года она умерла в возрасте 89 лет.
Мэгги Смит в роли профессора Макгонегел / Кадр из фильма
Алан Рикман (профессор Снейп)
Еще с первого фильма герой получил негативный оттенок. В Хогвартсе он преподавал зельеварение и защиту от темных сил. Алану Рикману удалось открыть персонажа с той стороны, как того требовала история о мальчике, выжившего.
14 января 2016 года актер умер после борьбы с раком поджелудочной железы. Ему было 69 лет.
Алан Рикман в роли профессора Снейпа / Кадр из фильма
Робби Колтрейн (Хагрид)
Робби непревзойденно сыграл роль Рубеуса Хегрида – преподавателя по уходу за магическими животными и хранителя ключей. Интересно, что в 2006 году покойная королева Елизавета II наградила мужчину орденом Британской империи за заслуги в драматическом искусстве.
Колтрейн умер 14 октября 2022 года.
Робби Колтрейн в роли Рубеуса Хегрида / Кадр из фильма
Пол Грант (гоблин-банкир)
Пол родился с генетической болезнью под названием "спондилоэпифизарная дисплазия". Но это не помешало ему работать в известных франшизах как "Звездные войны" и "Гарри Поттер".
В возрасте 56 лет Грант умер в 2023 году.
Пол Грант в роли гоблина-банкира / Кадр из фильма
Ричард Харрис (Альбус Дамблдор)
Актер исполнял роль директора Хогвартса в первых двух частях. К сожалению, роль профессора школы магии стала для него одной из последних в актерской карьере. Мужчина умер 5 октября 2002 года от злокачественной гранулемы.
Ричард Харрис в роли директора школы / Кадр из фильма
Верн Тройер (гоблин Грифук)
Актер имел генетическое заболевание, из-за чего его рост не превышал 81 сантиметр. Ему часто доставались роли детей, но во франшизе о Гарри Поттере он получил роль гоблина Грифука, который работал в банке Гринготс.
Актер умер 21 апреля 2018 года в результате алкогольной интоксикации. Как установили судмедэксперты, это было самоубийство.
Верн Троер в роли работника банка Гринготс / Кадр из фильма
Ричард Грифитс (дядя Вернон Дурсли)
С ролью не слишком доброго дяди Гарри Поттера актер справился прекрасно. Когда миру стала известна новость о смерти актера, то Дэниел Рэдклифф сказал, что гордится тем, что знал этого человека.
Ричард умер 28 марта 2013 года из-за осложнений после проведенной операции на сердце.
Ричард Гриффитс в роли дяди Вернона / Кадр из фильма
Майкл Хэмбон (Альбус Дамблдор)
Этого актера хорошо помнят с 3 по финальные части франшизы. Майкл своим образом дополнил историю, однако на 83-м году жизни, 27 сентября 2023 года, он умер в больнице после заболевания пневмонией.
Майкл Хэмбон в роли Альбуса Дамблдора / Кадр из фильма
Роберт Нокс (Маркус Бэлби)
Актер снялся в фильме "Гарри Поттер и Принц-полукровка" в роли участника клуба профессора Горация Слизняка. К сожалению, кинокартина вышла уже после смерти Роберта.
Актер умер в 18 лет в результате ножевого ранения. Парень пытался защитить в драке своего брата.
Роберт Нокс в роли Маркуса Белби / Кадр из фильма
Джон Герт (Олливандер)
Актера дважды номинировали на премию Оскар. В фильме о Гарри Поттере он получил роль владельца магазина волшебных палочек Олливандера.
В 2015 году королева Елизавета II посвятила Герта в рыцари за заслуги в драматическом искусстве. Мужчина не прекращал работать даже после диагностированного у него рака поджелудочной железы. Актер умер 25 января 2017 года в возрасте 77 лет.
Джон Герт в роли владельца магазина волшебных палочек / Кадр из фильма
Хейзл Дуглас (Батильда Бегшот)
Актриса появилась в фильме "Гарри Поттер и Смертельные реликвии: I часть". Хотя роль и была короткой, однако точно запомнилась зрителям.
Хейзл умерла 8 сентября 2016 года в возрасте 92 лет.
Хейзл Дуглас в роли Батильды Бегшот / Кадр из фильма
Хелен МакКорри (Нарцисса Малфой)
Британская актриса играла роль матери Драко Малфоя. Кроме того, ее хорошо помнят по роли в сериале "Острые козырьки".
К сожалению, рак молочной железы унес жизнь Хелен в 2021 году, когда ей было всего 52 года.
Хелен МакКорри в роли Нарциссы Малфой / Кадр из фильма
Роберт Харди (министр магии)
Роберт получил роль министра магии Корнелиуса Фаджа, который упорно не верил в то, что темный лорд Волдеморт вернулся.
В 2017 году, в доме престарелых актеров, Харди умер на 91-м году жизни.
Роберт Харди в роли министра магии / Кадр из фильма
Джимми Гарднер (водитель Эрни)
Джимми получил эпизодическую роль в третьей части фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана". Он был водителем автобуса, который помогал волшебникам в кризисных ситуациях.
3 мая 2010 года сердце актера перестало биться.
Джимми Гарднер в роли водителя автобуса / Кадр из фильма
Роджер Ллойд-Пак (чиновник Министерства магии)
У актера была роль Бартемиуса-Крауча-старшего в фильме "Гарри Поттер и Бокал Огня". К сожалению, рак поджелудочной железы унес жизнь актера в возрасте 69 лет – 15 января 2014 года.
Роджер Ллойд-Пак в роли чиновника министерства / Кадр из фильма
Дэйв Леджено (оборотень Фенрир Грейбек)
Актера можно увидеть в нескольких частях фильмов: "Гарри Поттер и Принц-полукровка" и "Гарри Поттер и смертельные реликвии" – 2 части. Дейв умер в 2014 году. Он потерялся в походе в Долину Смерти. СМИ писали, что несчастный случай произошел из-за жары и проблем со здоровьем.
Дэйв Леджено в роли оборотня / Кадр из фильма
Саймон Фишер-Беккер (призрак Толстого Монаха)
Актер помнится не только появлением в Гарри Поттере, но и ролью в фильме "Доктор Кто". О смерти Саймона стало известно в начале марта этого года.
Саймон Фишер-Беккер в роли призрака / Кадр из фильма
Теренс Бейлер (призрак Кровавого Барона)
У Теренса была роль одного из призраков Хогвартса. Интересно, что по истории, его герой был одним из первых учеников школы и учился на факультете Слизерин.
Актер умер в возрасте 86 лет – 2 августа 2016 года.
Теренс Бейлер в роли призрака / Кадр из фильма
Элизабет Сприггс ("Пышнотелая дама" на портрете)
Актриса и писательница исполнила роль "полнотелой дамы" с портрета, которая требовала от всех, кто хотел зайти в башню Грифиндора, произнести пароль. К сожалению, жизнь Элизабет оборвалась 2 июля 2008 года.
Элизабет Сприггс в роли "пышнотелой дамы" / Кадр из фильма
