Мы привыкли, что осень – это традиционное время для просмотра истории о магии, любви, дружбе и борьбе между злом и добром. Более 20 лет прошло с момента выхода первого фильма "Гарри Поттер и философский камень", и за это время большая семья поттероманов потеряла немало любимых актеров. В подборке на Кино 24 предлагаем вспомнить об этих людях и их роли в любимой франшизе.

К теме Осенний тренд: малоизвестные факты о каждом фильме истории о Гарри Поттере

Мэгги Смит (профессор Макгонегел)

В фильме актриса играла роль заместителя профессора Альбуса Даблдора, воспитательницы общежития Грифиндор и учительницы трансфигурации. Мэгги снялась во всех частях фильмов о "Гарри Поттере". 27 сентября 2024 года она умерла в возрасте 89 лет.

Мэгги Смит в роли профессора Макгонегел / Кадр из фильма

Алан Рикман (профессор Снейп)

Еще с первого фильма герой получил негативный оттенок. В Хогвартсе он преподавал зельеварение и защиту от темных сил. Алану Рикману удалось открыть персонажа с той стороны, как того требовала история о мальчике, выжившего.

14 января 2016 года актер умер после борьбы с раком поджелудочной железы. Ему было 69 лет.

Алан Рикман в роли профессора Снейпа / Кадр из фильма

Робби Колтрейн (Хагрид)

Робби непревзойденно сыграл роль Рубеуса Хегрида – преподавателя по уходу за магическими животными и хранителя ключей. Интересно, что в 2006 году покойная королева Елизавета II наградила мужчину орденом Британской империи за заслуги в драматическом искусстве.

Колтрейн умер 14 октября 2022 года.

Робби Колтрейн в роли Рубеуса Хегрида / Кадр из фильма

Пол Грант (гоблин-банкир)

Пол родился с генетической болезнью под названием "спондилоэпифизарная дисплазия". Но это не помешало ему работать в известных франшизах как "Звездные войны" и "Гарри Поттер".

В возрасте 56 лет Грант умер в 2023 году.

Пол Грант в роли гоблина-банкира / Кадр из фильма

Ричард Харрис (Альбус Дамблдор)

Актер исполнял роль директора Хогвартса в первых двух частях. К сожалению, роль профессора школы магии стала для него одной из последних в актерской карьере. Мужчина умер 5 октября 2002 года от злокачественной гранулемы.

Ричард Харрис в роли директора школы / Кадр из фильма

Верн Тройер (гоблин Грифук)

Актер имел генетическое заболевание, из-за чего его рост не превышал 81 сантиметр. Ему часто доставались роли детей, но во франшизе о Гарри Поттере он получил роль гоблина Грифука, который работал в банке Гринготс.

Актер умер 21 апреля 2018 года в результате алкогольной интоксикации. Как установили судмедэксперты, это было самоубийство.

Верн Троер в роли работника банка Гринготс / Кадр из фильма

Ричард Грифитс (дядя Вернон Дурсли)

С ролью не слишком доброго дяди Гарри Поттера актер справился прекрасно. Когда миру стала известна новость о смерти актера, то Дэниел Рэдклифф сказал, что гордится тем, что знал этого человека.

Ричард умер 28 марта 2013 года из-за осложнений после проведенной операции на сердце.

Ричард Гриффитс в роли дяди Вернона / Кадр из фильма

Майкл Хэмбон (Альбус Дамблдор)

Этого актера хорошо помнят с 3 по финальные части франшизы. Майкл своим образом дополнил историю, однако на 83-м году жизни, 27 сентября 2023 года, он умер в больнице после заболевания пневмонией.

Майкл Хэмбон в роли Альбуса Дамблдора / Кадр из фильма

Роберт Нокс (Маркус Бэлби)

Актер снялся в фильме "Гарри Поттер и Принц-полукровка" в роли участника клуба профессора Горация Слизняка. К сожалению, кинокартина вышла уже после смерти Роберта.

Актер умер в 18 лет в результате ножевого ранения. Парень пытался защитить в драке своего брата.

Роберт Нокс в роли Маркуса Белби / Кадр из фильма

Джон Герт (Олливандер)

Актера дважды номинировали на премию Оскар. В фильме о Гарри Поттере он получил роль владельца магазина волшебных палочек Олливандера.

В 2015 году королева Елизавета II посвятила Герта в рыцари за заслуги в драматическом искусстве. Мужчина не прекращал работать даже после диагностированного у него рака поджелудочной железы. Актер умер 25 января 2017 года в возрасте 77 лет.

Джон Герт в роли владельца магазина волшебных палочек / Кадр из фильма

Хейзл Дуглас (Батильда Бегшот)

Актриса появилась в фильме "Гарри Поттер и Смертельные реликвии: I часть". Хотя роль и была короткой, однако точно запомнилась зрителям.

Хейзл умерла 8 сентября 2016 года в возрасте 92 лет.

Хейзл Дуглас в роли Батильды Бегшот / Кадр из фильма

Хелен МакКорри (Нарцисса Малфой)

Британская актриса играла роль матери Драко Малфоя. Кроме того, ее хорошо помнят по роли в сериале "Острые козырьки".

К сожалению, рак молочной железы унес жизнь Хелен в 2021 году, когда ей было всего 52 года.

Хелен МакКорри в роли Нарциссы Малфой / Кадр из фильма

Роберт Харди (министр магии)

Роберт получил роль министра магии Корнелиуса Фаджа, который упорно не верил в то, что темный лорд Волдеморт вернулся.

В 2017 году, в доме престарелых актеров, Харди умер на 91-м году жизни.

Роберт Харди в роли министра магии / Кадр из фильма

Джимми Гарднер (водитель Эрни)

Джимми получил эпизодическую роль в третьей части фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана". Он был водителем автобуса, который помогал волшебникам в кризисных ситуациях.

3 мая 2010 года сердце актера перестало биться.

Джимми Гарднер в роли водителя автобуса / Кадр из фильма

Роджер Ллойд-Пак (чиновник Министерства магии)

У актера была роль Бартемиуса-Крауча-старшего в фильме "Гарри Поттер и Бокал Огня". К сожалению, рак поджелудочной железы унес жизнь актера в возрасте 69 лет – 15 января 2014 года.

Роджер Ллойд-Пак в роли чиновника министерства / Кадр из фильма

Дэйв Леджено (оборотень Фенрир Грейбек)

Актера можно увидеть в нескольких частях фильмов: "Гарри Поттер и Принц-полукровка" и "Гарри Поттер и смертельные реликвии" – 2 части. Дейв умер в 2014 году. Он потерялся в походе в Долину Смерти. СМИ писали, что несчастный случай произошел из-за жары и проблем со здоровьем.

Дэйв Леджено в роли оборотня / Кадр из фильма

Саймон Фишер-Беккер (призрак Толстого Монаха)

Актер помнится не только появлением в Гарри Поттере, но и ролью в фильме "Доктор Кто". О смерти Саймона стало известно в начале марта этого года.

Саймон Фишер-Беккер в роли призрака / Кадр из фильма

Теренс Бейлер (призрак Кровавого Барона)

У Теренса была роль одного из призраков Хогвартса. Интересно, что по истории, его герой был одним из первых учеников школы и учился на факультете Слизерин.

Актер умер в возрасте 86 лет – 2 августа 2016 года.

Теренс Бейлер в роли призрака / Кадр из фильма

Элизабет Сприггс ("Пышнотелая дама" на портрете)

Актриса и писательница исполнила роль "полнотелой дамы" с портрета, которая требовала от всех, кто хотел зайти в башню Грифиндора, произнести пароль. К сожалению, жизнь Элизабет оборвалась 2 июля 2008 года.

Элизабет Сприггс в роли "пышнотелой дамы" / Кадр из фильма

Также рекомендуем посмотреть, как выглядят в реальной жизни актеры популярного сериала "Бункер миллиардеров" от Netflix.