Ми звикли, що осінь – це традиційний час для перегляду історії про магію, кохання, дружбу та боротьбу між злом і добром. Понад 20 років пройшло з моменту виходу першого фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь", і за цей час велика родина поттероманів втратила чимало улюблених акторів. У добірці на Кіно 24 пропонуємо згадати про цих людей і їхні ролі в улюбленій франшизі.

Меггі Сміт (професорка Макґонеґел)

У фільмі акторка мала роль заступниці професора Альбуса Даблдора, виховательки гуртожитку Ґрифіндор і вчительки трансфігурації. Меггі знялась в усіх частинах фільмів про "Гаррі Поттера". 27 вересня 2024 року вона померла у віці 89 років.

Меггі Сміт у ролі професорки Макґонеґел / Кадр із фільму

Алан Рікман (професор Снейп)

Ще з першого фільму герой отримав негативний відтінок. У Гоґвортсі він викладав зіллєваріння та захист від темних сил. Алану Рікману вдалось відкрити персонажа з тої сторони, як того вимагала історія про хлопчика, що вижив.

14 січня 2016 року актор помер після боротьби з раком підшлункової залози. Йому було 69 років.

Алан Рікман у ролі професора Снейпа / Кадр із фільму

Роббі Колтрейн (Геґрід)

Роббі неперевершено зіграв роль Рубеуса Геґріда – викладача по догляду за магічними тваринами та зберігача ключів. Цікаво, що у 2006 році покійна королева Єлизавета II нагородила чоловіка орденом Британської імперії за заслуги в драматичному мистецтві.

Колтрейн помер 14 жовтня 2022 року.

Роббі Колтрейн у ролі Рубеуса Геґріда / Кадр із фільму

Пол Ґрант (гоблін-банкір)

Пол народився з генетичною хворобою під назвою "спондилоепіфізарна дисплазія". Та це не завадило йому працювати у відомих франшизах як "Зоряні війни" та "Гаррі Поттер".

У віці 56 років Ґрант помер у 2023 році.

Пол Ґрант у ролі гобліна-банкіра / Кадр із фільму

Річард Гарріс (Альбус Дамблдор)

Актор виконував роль директора Гоґвортсу у перших двох частинах. На жаль, роль професора школи магії стала для нього однією з останніх в акторській кар'єрі. Чоловік помер 5 жовтня 2002 року від злоякісної гранульоми.

Річард Гарріс у ролі директора школи / Кадр із фільму

Верн Троєр (гоблін Ґрифук)

Актор мав генетичне захворювання, через що його ріст не перевищував 81 сантиметр. Йому часто діставались ролі дітей, але у франшизі про Гаррі Поттера він отримав роль гобліна Ґрифука, який працював у банку Ґрінґотс.

Актор помер 21 квітня 2018 року внаслідок алкогольної інтоксикації. Як встановили судмедексперти, це було самогубство.

Верн Троєр у ролі працівника банку Ґрінґотс / Кадр із фільму

Річард Ґриффітс (дядько Вернон Дурслі)

З роллю не надто доброго дядька Гаррі Поттера актор впорався чудово. Коли світу стала відома новина про смерть актора, то Деніел Редкліфф сказав, що пишається тим, що знав цю людину.

Річард помер 28 березня 2013 року через ускладнення після проведеної операції на серці.

Річард Ґриффітс у ролі дядька Вернона / Кадр із фільму

Майкл Гембон (Альбус Дамблдор)

Цього актора добре пам'ятають з 3 по фінальні частини франшизи. Майкл своїм образом доповнив історію, однак на 83-му році життя, 27 вересня 2023 року, він помер у лікарні після захворювання на пневмонію.

Майкл Гембон у ролі Альбуса Дамблдора / Кадр із фільму

Роберт Нокс (Маркус Белбі)

Актор знявся у фільмі "Гаррі Поттер і напівкровний Принц" у ролі учасника клубу професора Горація Слизорога. На жаль, кінокартина вийшла вже після смерті Роберта.

Актор помер у 18 років внаслідок ножового поранення. Хлопець намагався захистити у бійці свого брата.

Роберт Нокс у ролі Маркуса Белбі / Кадр із фільму

Джон Герт (Оллівандер)

Актора двічі номінували на премію Оскар. У фільмі про Гаррі Поттера він отримав роль власника крамниці чарівних паличок Оллівандера.

У 2015 році королева Єлизавета II посвятила Герта у лицарі за заслуги у драматичному мистецтві. Чоловік не припиняв працювати навіть після діагностованої у нього раку підшлункової залози. Актор помер 25 січня 2017 року у віці 77 років.

Джон Герт у ролі власника крамниці чарівних паличок / Кадр із фільму

Хейзл Дуглас (Батильда Беґшот)

Акторка з'явилась у фільмі "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: I частина". Хоч роль і була короткою, однак точно запам'яталась глядачам.

Хейзл померла 8 вересня 2016 року у віці 92 роки.

Хейзл Дуглас у ролі Батильди Беґшот / Кадр із фільму

Гелен МакКоррі (Нарциса Малфой)

Британська акторка грала роль матері Драко Малфоя. Крім того, її добре пам'ятають за роллю у серіалі "Гострі картузи".

На жаль, рак молочної залози забрав життя Гелен у 2021 році, коли їй було всього 52 роки.

Гелен МакКоррі у ролі Нарциси Малфой / Кадр із фільму

Роберт Гарді (міністр магії)

Роберт отримав роль міністра магії Корнеліуса Фаджа, який вперто не вірив у те, що темний лорд Волдеморт повернувся.

У 2017 році, у будинку для літніх акторів, Гарді помер на 91-му році життя.

Роберт Гарді у ролі міністра магії / Кадр із фільму

Джиммі Ґарднер (водій Ерні)

Джиммі отримав епізодичну роль у третій частині фільму "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану". Він був водієм автобуса, який допомагав чарівникам у кризових ситуаціях.

3 травня 2010 року серце актора перестало битись.

Джиммі Ґарднер у ролі водія автобуса / Кадр із фільму

Роджер Ллойд-Пак (чиновник Міністерства магії)

У актора була роль Бартеміуса-Крауча-старшого у фільмі "Гаррі Поттер і Келих Вогню". На жаль, рак підшлункової залози забрав життя актора у віці 69 років – 15 січня 2014 року.

Роджер Ллойд-Пак у ролі чиновника міністерства / Кадр із фільму

Дейв Леджено (перевертень Фенрір Грейбек)

Актор можна побачити у декількох частинах фільмів: "Гаррі Поттер і напівкровний Принц" та "Гаррі Поттер і смертельні реліквії" – 2 частини. Дейв помер у 2014 році. Він загубився у поході в Долину Смерті. ЗМІ писали, що нещасний випадок стався через спеку та проблеми зі здоров'ям.

Дейв Леджено у ролі перевертня / Кадр із фільму

Саймон Фішер-Беккер (привид Товстого Монаха)

Актор пам'ятається не тільки появою у Гаррі Поттері, а й роллю у фільмі "Доктор Хто". Про смерть Саймона стало відомо на початку березня цього року.

Саймон Фішер-Беккер у ролі привида / Кадр із фільму

Теренс Бейлер (привид Кривавого Барона)

У Теренса була роль одного з привидів Гоґвортсу. Цікаво, що за історією, його герой був одним із перших учнів школи й навчався на факультеті Слизерин.

Актор помер у віці 86 років – 2 серпня 2016 року.

Теренс Бейлер у ролі привида / Кадр із фільму

Елізабет Спріггс ("Пишнотіла пані" на портреті)

Акторка і письменниця виконала роль "повнотілої пані" з портрета, яка вимагала від усіх, хто хотів зайти до вежі Ґрифіндору, вимовити пароль. На жаль, життя Елізабет обірвалось 2 липня 2008 року.

Елізабет Спріггс у ролі "пишнотілої пані" / Кадр із фільму

