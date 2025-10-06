Глядачам запам'ятався не лише захопливий сюжет, але й актори, які зіграли у серіалі. Як вони виглядають у реальному житті, дивіться у матеріалі Кіно 24.

Як у реальному житті виглядають актори серіалу "Бункер мільярдерів?"

Пау Сімон – Макс

Пау Сімон / Колаж Кіно 24

Алісія Фалько – Азія

Алісія Фалько / Колаж Кіно 24

Мірен Ібаргурен – Мінерва

Мірен Ібаргурен / Колаж Кіно 24

Агустіна Бісіо – Мімі

Агустіна Бісіо / Колаж Кіно 24

Хоакін Фурріель – Гільєрмо

Хоакін Фурріель / Колаж Кіно 24

Наталія Вербеке – Фріда

Наталія Вербеке / Кіно 24

Карлос Сантос – Рафа

Карлос Сантос / Колаж Кіно 24

Монтсе Гуайяр – Вікторія

Монтсе Гуайяр / Колаж Кіно 24, фото Getty Images

Про що серіал "Бункер мільярдерів"?

На фоні загрози ядерної війни мільярдер витягує свого сина з в'язниці. Уся родина змушена втекти до розкішного підземного бункера. Тепер вони мають співіснувати з іншими елітами. Ситуація напружується, коли старі сімейні секрети стають відомими, а багаторічне суперництво загострюється.

"Бункер мільярдерів": дивіться трейлер онлайн