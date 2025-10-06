Серед найбільш очікуваних – нова частина "Еноли Холмс", видовищний бойовик "The Rip" і нова романтична пригода у серіали "Бріджертони".

"Енола Холмс 3"

Пригоди знову переслідуватимуть детективку Енолу Холмс на Мальті. Нова справа буде ще більш підступною та заплутаною, ніж будь-яка, з якою вона стикалась раніше. Ба більше, цього разу ще й особисті та професійні мрії Еноли будуть на порядку денному у суміші з черговим розслідуванням.

Автори не розкривають більше деталей, а також ще невідома точна дата прем'єри, однак вона має відбутись у 2026 році. Нагадаємо, що історія про Енолу Холмс екранізується на основі роману Ненсі Спрінгер "Таємниці Еноли Холмс".

Кадр із фільму "Енола Холмс" / Фото IMDb

"Бріджертони" 4 сезон

Новий сезон культової стрічки вийде на Netflix вже у 2026 році. Цього разу режисери та сценаристи підготували історію про ще одного члена сім'ї Бріджертонів – Бенедикта. Хлопець познайомиться з дівчиною, на ім'я Софі.

У новому сезоні, ймовірно, також буде 8 серій. Що цікаво, творці вже підтвердили, що серіал продовжили на 5 та 6 сезони.

"The Rip"

Це кримінальний трилер від Джо Карнахана, у головних ролях з Меттом Деймоном і Беном Аффлеком. Одного разу команда поліціянтів із Маямі знаходить у покинутому сховищі мільйони доларів. Та раптом у команді починає руйнуватись довіра одне до одного, адже така знахідка починає змінювати людей, а під підозрою опиняється кожен.

Прем'єра на Netflix запланована на 16 січня 2026 року.

"The Rip": дивіться онлайн трейлер фільму

