Среди самых ожидаемых – новая часть "Энолы Холмс", зрелищный боевик "The Rip" и новое романтическое приключение в сериале "Бриджертоны".

"Энола Холмс 3"

Приключения снова будут преследовать детектива Энолу Холмс на Мальте. Новое дело будет еще более коварным и запутанным, чем любое, с которым она сталкивалась ранее. Более того, в этот раз еще и личные и профессиональные мечты Энолы будут на повестке дня в смеси с очередным расследованием.

Авторы не раскрывают больше деталей, а также еще неизвестна точная дата премьеры, однако она должна состояться в 2026 году. Напомним, что история об Эноле Холмс экранизируется на основе романа Нэнси Спрингер "Тайны Энолы Холмс".

Кадр из фильма "Энола Холмс" / Фото IMDb

"Бриджертоны" 4 сезон

Новый сезон культовой ленты выйдет на Netflix уже в 2026 году. На этот раз режиссеры и сценаристы подготовили историю об еще одном члене семьи Бриджертонов – Бенедикте. Парень познакомится с девушкой, по имени Софи.

В новом сезоне, вероятно, также будет 8 серий. Что интересно, создатели уже подтвердили, что сериал продлили на 5 и 6 сезоны.

"The Rip"

Это криминальный триллер от Джо Карнахана, в главных ролях с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком. Однажды команда полицейских из Майами находит в заброшенном хранилище миллионы долларов. И вдруг в команде начинает разрушаться доверие друг к другу, ведь такая находка начинает менять людей, а под подозрением оказывается каждый.

Премьера на Netflix запланирована на 16 января 2026 года.

"The Rip": смотрите онлайн трейлер фильма

