Хоч пройшло вже дуже багато років з моменту екранізації, однак деякі факти про фільми досі для когось можуть стати справжнім відкриттям. У матеріалі Кіно 24 пропонуємо дізнатись маловідомі факти про кожен фільм франшизи.

"Гаррі Поттер і філософський камінь", 2001

Джоан Роулінг у своїй книзі зобразила Гаррі з очима зеленого кольору, однак у фільмі у хлопця – блакитні очі. Виявилось, що Деніел Редкліфф мав носити контактні зелені лінзи. Режисерам вдалось зняти лиш одну таку сцену, адже в актора проявилась алергічна реакція.

У книзі Герміона має великі зуби. У першому фільмі дівчині дали вставні зуби, однак із цим образом вдалось відзняти лиш одну сцену, адже акторка не могла у них нормально говорити.

Для фільму знімали спеціальну сцену із совами, яку, на жаль, вирізали. За задумом режисерів, птахи мали дивитись у сторону Петунії, а не в камери. Щоб це реалізувати, Фіоні Шоу, яка грала роль тітоньки Гаррі, на фартух повісили дохлих мишей, щоб сови звернули на неї увагу.

Фіона Шоу у ролі Петунії (вирізана частина з першого фільму про Гаррі Поттера): дивіться відео онлайн

"Гаррі Поттер і таємна кімната", 2002

Щоб озвучити крик мандрагори, творці використали звуки комбінації плачу немовлят і жіночих голосів, щоб отримати бажаний ефект.

Для сцени, де Гаррі та Рон врізаються у Войовничу вербу на Ford Anglia, довелось розтрощити аж 14 штук таких автомобілів.

Фільм "Гаррі Поттер і таємна кімната" / Кадр із фільму

"Гаррі Поттер і в'язень Азкабану", 2004

Дадлі, двоюрідний брат Гаррі, не вимовив жодного слова у фільмі, хоч і з'являвся у кадрі. Він видавав вигуки або сміх.

Роль професора Люпина міг зіграти інший актор, а режисером міг стати Стівен Спілберг.

Фільм "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" / Кадр із фільму

"Гаррі Поттер і Келих вогню", 2005

Під час зйомок на цвинтарі, на надгробках можна прочитати імена членів знімальної групи. Творці вдались до такого кроку через те, що могли б мати юридичні проблеми, якби вигадані імена збігались з іменами реальних людей.

Актор, що виконував роль Віктора Крума, отримав у фільмі всього два рядки реплік. Він сказав 20 слів.

Фільм "Гаррі Поттер і Келих вогню" / Кадр із фільму

"Гаррі Поттер і Орден Фенікса", 2007

Творці повністю видалили з фільму сцену у лікарні Святого Мунго.

У фільмі показали, що Белатриса Лестранж вбила Сіріуса Блека, хрещеного Гаррі, закляттям, але за книгою, він випадково впав за таємничу завісу.

Фільм "Гаррі Поттер і Орден Фенікса" / Кадр із фільму

"Гаррі Поттер і напівкровний Принц", 2009

Фільм мав вийти у листопаді 2008 року, однак студія виробництва вирішила перенести прем'єру на липень 2009 року, щоб отримати більше прибутку у літній період.

Фільм "Гаррі Поттер і напівкровний Принц" був номінований на премію Оскар у категорії "Найкраща операторська робота". Це був єдиний фільм із серії про Гаррі Поттера, який отримав цю номінацію.

Під час роботи над сценою про смерть Дамблдора, весь персонал ледве стримував сльози.

Фільм "Гаррі Поттер і напівкровний Принц" / Кадр із фільму

"Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: I частина", 2010

Це перший фільм, де історія розгортається за межами Гоґвортса.

У початковій версії була сцена, де Тонкс хотіла розповісти, що чекає на дитину. Однак її вилучили з фінального монтажу.

Фільм "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: I частина" / Кадр із фільму

"Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: II частина", 2011

У цій частині використали рекордну кількість спецефектів – понад 2000 кадрів з візуальними ефектами.

У стрічці Гаррі Поттер був присутній у кадрі приблизно 78% екранного часу – менше, ніж в інших частинах.

Епілог, де герої показані через 19 років, спочатку зняли з гримом для старіння. Але він виглядав неприродно, тому сцену перезняли з використанням візуальних ефектів.

Фільм "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: II частина" / Кадр із фільму

