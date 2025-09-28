Хоч пройшло вже дуже багато років з моменту екранізації, однак деякі факти про фільми досі для когось можуть стати справжнім відкриттям. У матеріалі Кіно 24 пропонуємо дізнатись маловідомі факти про кожен фільм франшизи.
"Гаррі Поттер і філософський камінь", 2001
- Джоан Роулінг у своїй книзі зобразила Гаррі з очима зеленого кольору, однак у фільмі у хлопця – блакитні очі. Виявилось, що Деніел Редкліфф мав носити контактні зелені лінзи. Режисерам вдалось зняти лиш одну таку сцену, адже в актора проявилась алергічна реакція.
- У книзі Герміона має великі зуби. У першому фільмі дівчині дали вставні зуби, однак із цим образом вдалось відзняти лиш одну сцену, адже акторка не могла у них нормально говорити.
- Для фільму знімали спеціальну сцену із совами, яку, на жаль, вирізали. За задумом режисерів, птахи мали дивитись у сторону Петунії, а не в камери. Щоб це реалізувати, Фіоні Шоу, яка грала роль тітоньки Гаррі, на фартух повісили дохлих мишей, щоб сови звернули на неї увагу.
"Гаррі Поттер і таємна кімната", 2002
- Щоб озвучити крик мандрагори, творці використали звуки комбінації плачу немовлят і жіночих голосів, щоб отримати бажаний ефект.
- Для сцени, де Гаррі та Рон врізаються у Войовничу вербу на Ford Anglia, довелось розтрощити аж 14 штук таких автомобілів.
"Гаррі Поттер і в'язень Азкабану", 2004
- Дадлі, двоюрідний брат Гаррі, не вимовив жодного слова у фільмі, хоч і з'являвся у кадрі. Він видавав вигуки або сміх.
- Роль професора Люпина міг зіграти інший актор, а режисером міг стати Стівен Спілберг.
"Гаррі Поттер і Келих вогню", 2005
- Під час зйомок на цвинтарі, на надгробках можна прочитати імена членів знімальної групи. Творці вдались до такого кроку через те, що могли б мати юридичні проблеми, якби вигадані імена збігались з іменами реальних людей.
- Актор, що виконував роль Віктора Крума, отримав у фільмі всього два рядки реплік. Він сказав 20 слів.
"Гаррі Поттер і Орден Фенікса", 2007
- Творці повністю видалили з фільму сцену у лікарні Святого Мунго.
- У фільмі показали, що Белатриса Лестранж вбила Сіріуса Блека, хрещеного Гаррі, закляттям, але за книгою, він випадково впав за таємничу завісу.
"Гаррі Поттер і напівкровний Принц", 2009
- Фільм мав вийти у листопаді 2008 року, однак студія виробництва вирішила перенести прем'єру на липень 2009 року, щоб отримати більше прибутку у літній період.
- Фільм "Гаррі Поттер і напівкровний Принц" був номінований на премію Оскар у категорії "Найкраща операторська робота". Це був єдиний фільм із серії про Гаррі Поттера, який отримав цю номінацію.
- Під час роботи над сценою про смерть Дамблдора, весь персонал ледве стримував сльози.
"Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: I частина", 2010
- Це перший фільм, де історія розгортається за межами Гоґвортса.
- У початковій версії була сцена, де Тонкс хотіла розповісти, що чекає на дитину. Однак її вилучили з фінального монтажу.
"Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: II частина", 2011
- У цій частині використали рекордну кількість спецефектів – понад 2000 кадрів з візуальними ефектами.
- У стрічці Гаррі Поттер був присутній у кадрі приблизно 78% екранного часу – менше, ніж в інших частинах.
- Епілог, де герої показані через 19 років, спочатку зняли з гримом для старіння. Але він виглядав неприродно, тому сцену перезняли з використанням візуальних ефектів.
