Деякі з них відзначалися за режисуру, акторську майстерність або сценарій, але широка аудиторія так і не встигла їх по-справжньому оцінити. Кіно 24 підготував добірку фільмів, які отримали свого часу премію Оскар та заслуговують на новий перегляд.

Які фільми отримали Оскар, але досі залишаються недооціненими?

"Місячне сяйво" (2016)

Номінація, в якій перемогла стрічка на премії Оскар: "Найкращий фільм"

Це прониклива історія про життя Шарона, темношкірого хлопця, який росте в небезпечному районі Маямі, де панує бідність. Фільм поділений на три частини, які розповідають про дитинство, підлітковий період та доросле життя головного героя. Попри шкільний булінг, небезпеку на вулиці та самотність, Шарон продовжує шукати своє місце у світі.

"Місячне сяйво": дивіться трейлер фільму онлайн

"Звук металу" (2020)

Номінація, в якій перемогла стрічка на премії Оскар: "Найкращий монтаж"

Сюжет фільму розгортається навколо історії барабанника Метала. Його життя змінюється, коли він починає втрачати слух. Тепер Метал змушений адаптуватися до змін і заново будувати кар'єру та стосунки. Так, хлопець приєднується до спільноти людей із порушеннями слуху, де поступово відкриває новий спосіб сприйняття світу, музики та себе.

"Звук металу": дивіться трейлер фільму онлайн

"Форма води"

Номінація, в якій перемогла стрічка на премії Оскар: "Найкращий фільм"

У центрі сюжету – прибиральниця, на ім'я Елайза, яка не може говорити. Її життя сповнене сірих та нудних буднів, де не відбувається нічого нового. Одного дня під час роботи жінка бачить скляний резервуар, в якому плаває істота, схожа на людину. Елайза починає спілкуватися з нею мовою жестів, через що між ними виникає емоційний зв'язок. Ця істота розуміє жінку як ніхто інший. Втім, через деякий час прибиральниця дізнається, що гуманоїда планують вбити, тому планує зробити усе можливе, щоб його врятувати.

"Форма води": дивіться трейлер фільму онлайн

