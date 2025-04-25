Цього року найбільшу кількість нагород зібрала скандальна стрічка "Анора", у якій зіграв російський актор Юрій Борисов. У матеріалі Кіно 24 дивіться, які ще фільми були справді гідними перемоги.

Радимо Що дивитись, коли все в житті набридло: 3 feel-good серіали, які рятують після важкого дня

"Субстанція"

Цей культовий феміністський фільм у жанрі сатиричного боді-горору зняла та написала Коралі Фаржа. Його прем'єра відбулася 19 травня 2024 року в основному конкурсі 77-го Каннського кінофестивалю, де стрічка отримала нагороду за найкращий сценарій.

"Субстанція" також була висунута на премію Оскар аж у п'яти номінаціях, зокрема в категорії "Найкращий фільм", і здобула перемогу за найкращий грим і зачіски.

"Субстанція": дивіться онлайн трейлер фільму

"Порцелянова війна"

Це ще один український документальний фільм про війну в Україні, який був номінований у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".

У цій самій номінації торік перемогла стрічка "20 днів у Маріуполі". Однак, на жаль, цього року Україні не вдалося здобути Оскар.

"Порцелянова війна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бруталіст"

Це грандіозний історичний фільм, поставлений режисером Бреді Корбетом. У головних ролях з'явилися Едрієн Броуді, Фелісіті Джонс і Гай Пірс.

"Бруталіст": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бруталіст" отримав 10 номінацій на премію Оскар, зокрема в категорії "Найкращий фільм", і здобув три нагороди за найкращу чоловічу роль, найкращу музику та найкращу операторську роботу.