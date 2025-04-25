А щоб ваш відпочинок був ще приємнішим, Кіно 24 підготували добірку серіалів, які ідеально пасують для релаксу. Тут і легкий гумор, і затишна атмосфера, і захопливі сюжети – усе, щоб перезавантажитись і знову відчути себе в тонусі.

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"По кайфу"

У центрі сюжету комедійної мелодрами Мей Мартін, яка починає нові палкі стосунки. Паралельно вона змагається із викликами, які несе боротьба з наркотичною залежністю.

"По кайфу": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Юний Шелдон"

Це історія про дорослішання, пошук авторитетів та гумор. У центрі сюжету юний геній Шелдон – дев'ятирічний хлопчик, який часто створює складні ситуації, через що його батькам приходиться зовсім непросто.

Його мама – вірянка, а тато – футбольний тренер у школі, який надає перевагу тихим вечорам перед телевізором. Шелдон не знаходить спільної мови з однолітками, адже замість ігор його захоплюють наукові досліди.

"Юний Шелдон": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Звабливі та вільні"

За сюжетом, Джулс Кобб нещодавно пережила розлучення і тепер мешкає разом із підлітком-сином Тревісом.

Її життя здається звичайним і буденним, але несподівано Джулс усвідомлює: молодість ще не скінчилась, і в неї попереду ще багато веселощів! Тож вона вирішує знову поринути у пригоди й насолоду життям.

"Звабливі та вільні": дивіться онлайн трейлер серіалу

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