Дехто зізнається, що з нетерпінням чекає продовження, а дехто каже, що це один із найкращих українських серіалів сучасності. У матеріалі Кіно 24 читайте коментарі, які можна побачити у соцмережах.

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Відгуки українців на серіал "Кохання та полум'я"

У мережі можна знайти чимало відгуків на стрічку. Це один із найуспішніших серіалів сучасності, судячи із коментарів у соцмережах. Ось, що пишуть українці:

"Той серіал, коли гарно все – гра акторів, небанальний сюжет, любовні лінії, якість зйомки та монтажу. Класно тримає глядача в напруженні й очікуванні розвʼязки ситуацій! Нічого, що можна було б назвати "занадто". Все в балансі та вийшло неймовірно!"

"Дуже сильний серіал! Гра акторів змушувала і плакати, і сміятися. Ще й дали змогу поглянути з іншого боку на таку тяжку і важливу роботу ДСНС. Хочу обійняти кожну і кожного та сказати: які ж ви круті!"

"Найкращий серіал, який я дивилася. Всі 16 серій – на одному диханні. Сюжет, актори, локації – 1000 з 10. Дуже сподіваюсь на 2 сезон, він нам дуже потрібен."

"Дуже переоцінила роботу наших рятівників!"

"Кохання та полум'я": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дуже класний, гра акторів і дует Цимбалюка та Кузнецової – це взагалі! Найкращий український серіал за останній період, який я бачила"

"Не сподобалось що зрадником по сценарію став рятувальник. Як до такого додуматися треба було, це взагалі ср*ка. Можна ж було ще когось "вплести" в сюжет. Серіал цікавий, але не ганьбіть, будь ласка, працівників ДСНС."

"Другий після "Кайдашів"! Топ!"

"Фінал – це просто епік, як в найкращих голлівудських фільмах."

"Чудовий серіал! І так, я, наприклад, не хочу продовження, закінчився хепіендом. Навіщо псувати 2-м сезоном, який зазвичай гірше першого? Просто створюйте нові серіали такого ж рівня, з новими сюжетами та такими ж професійними акторами як в цьому. Дуже люблю наші серіали."

Якщо ви ще досі не дивились "Кохання та полум'я", то вам терміново потрібно це виправляти.