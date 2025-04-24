Про це повідомляє Кіно 24, посилаючись на офіційний інстаграм Netflix. У матеріалі розповімо, що відомо про цей український серіал.

Дивіться також Історія, яка розіб'є вам серце: що подивитися, коли хочеться згорнутися у ковдру та поплакати

На Netflix вийшов український серіал "Злі духи"

У центрі сюжету київський слідчий Маркіян Сич, якого зіграв український актор Олександр Яцентюк. Після отриманого поранення головний герой вирушає на реабілітацію до затишного карпатського села Ясени. Та замість спокою й відновлення він опиняється в епіцентрі низки дивних і моторошних подій. Неочікувано для себе Маркіян долучається до розслідування загадкових смертей.

Що ховається в карпатському тумані – злі духи чи людські гріхи?

– йдеться в анонсі.

Місцевий дільничний Іван Басюк, роль якого втілив Олександр Ярема, намагається якнайшвидше поставити крапку в справі, тоді як селяни перекладають провину на надприродні сили.

З кожним кроком розслідування Маркіян дедалі більше переконується: у Ясенах панує атмосфера страху, а майже кожен мешканець щось замовчує і боїться відкрити правду про минуле.

До речі, ми зібрали 10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які найчастіше дивляться українці.