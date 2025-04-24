Об этом сообщает Кино 24, ссылаясь на официальный инстаграм Netflix. В материале расскажем, что известно об этом украинском сериале.

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На Netflix вышел украинский сериал "Злые духи"

В центре сюжета киевский следователь Маркиян Сыч, которого сыграл украинский актер Александр Яцентюк. После полученного ранения главный герой отправляется на реабилитацию в уютное карпатское село Ясени. Но вместо покоя и восстановления он оказывается в эпицентре ряда странных и жутких событий. Неожиданно для себя Маркиян приобщается к расследованию загадочных смертей.

Что скрывается в карпатском тумане – злые духи или человеческие грехи?

– говорится в анонсе.

Местный участковый Иван Басюк, роль которого воплотил Александр Ярема, пытается как можно быстрее поставить точку в деле, тогда как селяне перекладывают вину на сверхъестественные силы.

С каждым шагом расследования Маркиян все больше убеждается: в Ясенах царит атмосфера страха, а почти каждый житель что-то умалчивает и боится открыть правду о прошлом.

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