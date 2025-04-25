Некоторые признается, что с нетерпением ждет продолжения, а некоторые говорят, что это один из лучших украинских сериалов современности. В материале Кино 24 читайте комментарии, которые можно увидеть в соцсетях.

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Отзывы украинцев на сериал "Любовь и пламя"

В сети можно найти немало отзывов на ленту. Это один из самых успешных сериалов современности, судя по комментариям в соцсетях. Вот, что пишут украинцы:

"Тот сериал, когда хорошо все – игра актеров, небанальный сюжет, любовные линии, качество съемки и монтажа. Классно держит зрителя в напряжении и ожидании развязки ситуаций! Ничего, что можно было бы назвать "слишком". Все в балансе и получилось невероятно!"

"Очень сильный сериал! Игра актеров заставляла и плакать, и смеяться. Еще и позволили взглянуть с другой стороны на такую тяжелую и важную работу ГСЧС. Хочу обнять каждую и каждого и сказать: какие же вы крутые!"

"Лучший сериал, который я смотрела. Все 16 серий – на одном дыхании. Сюжет, актеры, локации – 1000 из 10. Очень надеюсь на 2 сезон, он нам очень нужен."

"Очень переоценила работу наших спасателей!"

"Любовь и пламя": смотрите онлайн трейлер сериала

"Очень классный, игра актеров и дуэт Цимбалюка и Кузнецовой – это вообще! Лучший украинский сериал за последний период, который я видела"

"Не понравилось что предателем по сценарию стал спасатель. Как до такого додуматься надо было, это вообще ср*ка. Можно же было еще кого-то "вплести" в сюжет. Сериал интересный, но не позорьте, пожалуйста, работников ГСЧС."

"Второй после "Кайдашей"! Топ!"

"Финал – это просто эпик, как в лучших голливудских фильмах."

"Замечательный сериал! И да, я, например, не хочу продолжения, закончился хеппиендом. Зачем портить 2-м сезоном, который обычно хуже первого? Просто создавайте новые сериалы такого же уровня, с новыми сюжетами и такими же профессиональными актерами как в этом. Очень люблю наши сериалы."

Если вы еще не смотрели "Любовь и пламя", то вам срочно нужно это исправлять.