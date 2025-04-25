А чтобы ваш отдых был еще приятнее, Кино 24 подготовили подборку сериалов, которые идеально подходят для релакса. Здесь и легкий юмор, и уютная атмосфера, и увлекательные сюжеты – все, чтобы перезагрузиться и снова почувствовать себя в тонусе.

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"По кайфу"

В центре сюжета комедийной мелодрамы Мэй Мартин, которая начинает новые жаркие отношения. Параллельно она борется с вызовами, которые несет борьба с наркотической зависимостью.

"По кайфу": смотрите онлайн трейлер сериала

"Юный Шелдон"

Это история о взрослении, поиск авторитетов и юмор. В центре сюжета юный гений Шелдон – девятилетний мальчик, который часто создает сложные ситуации, из-за чего его родителям приходится совсем непросто.

Его мама – верующая, а папа – футбольный тренер в школе, который предпочитает тихие вечера перед телевизором. Шелдон не находит общего языка со сверстниками, ведь вместо игр его увлекают научные опыты.

"Юный Шелдон": смотрите онлайн трейлер сериала

"Соблазнительные и свободные"

По сюжету, Джулс Кобб недавно пережила развод и теперь живет вместе с подростком-сыном Трэвисом.

Ее жизнь кажется обычным и обыденным, но неожиданно Джулс осознает: молодость еще не закончилась, и у нее впереди еще много веселья! Поэтому она решает снова окунуться в приключения и наслаждение жизнью.

"Обольстительные и свободные": смотрите онлайн трейлер сериала

Кстати, мы собрали для вас легкие фильмы на вечер, которые помогут расслабиться после рабочего дня.