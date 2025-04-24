Отличным вариантом для такого отдыха может стать просмотр легкой комедии. Подборку именно таких лент сегодня подготовило для вас Кино 24.

Не пропустите 10 сериалов на Netflix, которые чаще всего смотрят украинцы

"Когда ты выйдешь замуж?"

Первой в нашей подборке есть романтическая комедия, которая уже вторую неделю подряд является самой популярной на Netfix. Это лента с красивыми локациями, морским вайбом и безумными приключениями. А особого колорита добавят любимые актеры: Тарас Цимбалюк, Наталья Денисенко, Антонина Хижняк и другие. Поэтому если вы еще не видели приключения искусствоведа Ксении в Хорватии – айда смотреть!

"Когда ты выйдешь замуж?": смотрите онлайн трейлер фильма

"Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф."

А как насчет боевика? В 2024 году на Netflix вышел замечательный фильм, где события происходят вокруг детектива из Детройта – Акселя Фоули. Через сорок лет после первого дела в Беверли-Хиллз он снова берется за дело, которое у него получается лучше всего, – раскрывать преступления и сеять хаос. В главной роли здесь непревзойденный Эдди Мерфи.

"Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф.": смотрите онлайн трейлер фильма

"Крашанка"

Пасхальные праздники уже позади, но эта украинская комедия добавит позитива в ваши дни в любое время. По сюжету, близкие родственники железнодорожника на пенсии, которого сыграл Станислав Боклан, обеспокоены изменениями его поведения после начала полномасштабной войны. Однако они не догадываются, что мужчина имеет тайную миссию, к которой привлекает внука. Что же они задумали и удастся ли реализовать это?

"Крашанка": смотрите онлайн трейлер фильма