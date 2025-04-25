В этом году наибольшее количество наград собрала скандальная лента "Анора", в которой сыграл российский актер Юрий Борисов. В материале Кино 24 смотрите, какие еще фильмы были действительно достойными победы.

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"Субстанция"

Этот культовый феминистский фильм в жанре сатирического боди-хоррора сняла и написала Корали Фаржа. Его премьера состоялась 19 мая 2024 года в основном конкурсе 77-го Каннского кинофестиваля, где лента получила награду за лучший сценарий.

"Субстанция" также была выдвинута на премию Оскар аж в пяти номинациях, в частности в категории "Лучший фильм", и одержала победу за лучший грим и прически.

"Субстанция": смотрите онлайн трейлер фильма

"Фарфоровая война"

Это еще один украинский документальный фильм о войне в Украине, который был номинирован в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".

В этой же номинации в прошлом году победила лента "20 дней в Мариуполе". Однако, к сожалению, в этом году Украине не удалось получить Оскар.

"Фарфоровая война": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бруталист"

Это грандиозный исторический фильм, поставленный режиссером Брэди Корбетом. В главных ролях появились Эдриен Броуди, Фелисити Джонс и Гай Пирс.

"Бруталист": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бруталист" получил 10 номинаций на премию Оскар, в частности в категории "Лучший фильм", и получил три награды за лучшую мужскую роль, лучшую музыку и лучшую операторскую работу.