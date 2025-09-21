Такі стрічки дозволяють показати важливі історичні моменти чи особисті драми людей через емоції та образи. Кіно 24 підготував добірку найкращих фільмів, які зняли на основі реальних подій.

Які фільми зняли на основі реальних подій?

"Впіймай мене, якщо зможеш" (2002)

Френк Ебігнейл – геніальний шахрай, який ще в підлітковому віці навчився підробляти документи та видавати себе за інших людей. Його авантюри приносять мільйони доларів, а хитрість і харизма дозволяють обдурювати навіть найдосвідченіших фахівців. Однак за ним полює агент ФБР Карл Хенретті, який найбільше за все хоче спіймати Френка й змусити його взяти на себе відповідальність за скоєні злочини.

"Впіймай мене, якщо зможеш": дивіться трейлер фільму онлайн

"Капітан Філліпс" (2013)

Капітан вантажного судна Maersk Alabama Річард Філліпс вирушає у звичайний рейс. Однак несподівано судно захоплюють озброєні сомалійські пірати, які прагнуть викупу й не мають чого втрачати. Так, Річард опиняється в полоні й має зробити все можливе, щоб захистити свій екіпаж.

"Капітан Філліпс": дивіться трейлер фільму онлайн

"12 років рабства" (2013)

Вільний темношкірий музикант Соломон Нортап стає жертвою обману й потрапляє у рабство. Відтоді його життя перетворюється на справжнє пекло. Соломону доводиться важко працювати й терпіти знущання та приниження від своїх господарів. Попри все, чоловік не втрачає надії повернутися на волю й побачити сім'ю.

"12 років рабства": дивіться трейлер фільму онлайн

